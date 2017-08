Berizzo: "Le doy un siete al equipo en este momento"

Eduardo Berizzo se fue de Inglaterra con mejores sensaciones que las que le dejó la jornada del sábado. El argentino se congratuló de la mejoría mostrada: El funcionamiento del equipo, dominamos el balón, reaccionamos bien tras el gol en contra. Creo que es una actuación mejor que la del Southampton y nos eleva.

El técnico se refirió también a otros temas:

Estilo: "Generamos juego por banda me ha gustado el Sevilla de hoy. Me ha gustado el primer tiempo, aunque no encontramos goles, y mejoramos la actuación de hoy respecto ayer. Debemos seguir trabajando, nos esperan días muy importantes. El jueves es nuestra última posibilidad de competir y nos prepararemos para lo que viene".

Partido contra Southampton: "Ayer empezamos de manera extraña, nos superaron en ritmo. A partir del minuto 15 de ayer y todo lo de hoy ha sido bueno. El equipo, con la pelota, se ha adueñado del partido".

Navas y Kjaer: "Los veo bien, pero ambos están lejos de sumejor versión. Le hemos podido dar más minutos a algunos futbolistas para que sigan cogiendo la forma. Vamos bien".

Once titular: "Puede que sea parecido al que veamos en Champions, pero todo tendrá que ver en los próximos diez días. Hay que ser muy certero y escoger a los futbolistas que estén en mejor forma".

Nota a esta altura de pretemporada: "Nos hemos instalado en un siete de forma, en los próximos días podremos ir hacia arriba. En los próximos días subiremos el rendimiento".

David Soria: "Las dos actuaciones me dejan muy satisfecho de la calidad de porteros. Ambos son de máximo nivel".