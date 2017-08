Everton 2-2 Sevilla FC: La mejoría llega con Banega marcando y Soria parando

Tenía que mostrar otra cara el Sevilla de Eduardo Berizzo después de las malas sensaciones con las que acabó el equipo nervionenses el primer partido en tierras inglesas Y, aunque el inicio no fue prometedor, hombres llamados a ser importantes este curso como Banega, Nolito y Muriel dieron al equipo otra imagen.



De inicio, Berizzo puso un once que podría parecerse en gran parte al titular de este curso con Soria, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, Pizarro, NZonzi, Banega, Montoya, Correa y Ben Yedder.



Con todo, salió despistado el Sevilla a Goodison Park, pues 35 segundos le hicieron falta a los de Ronald Koeman para adelantarse en el marcador.



Pickford envió un balón en largo que cayó en la banda derecha y, tras tres toques, el balón llegó a Sandro Ramírez, que definió a la perfección después de quebrar a David Soria. Los ingleses aprovecharon el claro que había en el centro del campo nervionense, que estaba descolocado y dormido.





Empezó ahí un partido nuevo. Alle costó reaccionar y los de Liverpool se lo tomaron con tranquilidad, viéndolas venir.Correa hacía la guerra por su cuenta, combinando disputas con los defensas ingleses, que iban con dureza a por el argentino, y con buenas cabalgadas en el perfil zurdo del ataque nervionense. Entre el ex de la Sampdoria ybuscaban a, quien disfrutó de las dos mejores ocasiones sevillistas en la primera mitad. Por su parte, con más o menos fortuna, Montoya siguió probando su potente golpeo desde la frontal del área.En el 25', al franco-tunecino, después de quese marchara con velocidad y calidad de la presión de tres adversarios, sólo le privó del gol Baines, que la sacó debajo de los palos cuando el portero ya estaba batido.Sólo cinco minutos después, el '9' blanquirrojo cogió un balón en profundidad que le metió N'Zonzi, pero, rematando con la izquierda, envió el balón al cuerpo de Pickford.Sin acierto, buscó elel empate, llegando a reclamar, incluso, un penalti de Holgate a Sergio Escudero que parecía que era. Sin embargo, el colegiado indicó mano del lateral nervionense y, acto seguido, pitó el final del primer acto.Se esperaban cambios por parte deen la segunda mitad, y así fue. El entrenador argentino dio entrada a, que sustituyeron a Ben Yedder, Montoya y Pizzarro. Con los tres relevos, los blanquirrojos mostraron otra cara.De hecho, en el 49',realizó un paradón a Luis Muriel. El colombiano, a la media vuelta se quedó sin el tanto del empate, que llegó algo más tarde.En el minuto 57,demostró que no sólo es un gran director de orquesta, sino que, además, este año viene con ganas de aportar con goles. Correa, de nuevo con una genial cabalgada, dejó a dos rivales atrás y se la dejó al ex del Inter que la puso imposible esta vez para Pickford y consiguiendo el empate.Con otro aire, elno tardó en remontar. De nuevo, en esta ocasión desde el punto de penalti. Nolito caracoleaba en la frontal del área cuando fue derribado por un rival inglés. El '10' nervionense, que ha venido para coger galones, tiró desde los once metros a la derecha del arquero británico para sumar el 1-2.Se derrumbó el Everton después de la remontada del Sevilla y llegaron minutos para, que sustituyó a Banega en el 65' y para, por Correa en el 68'.Lo tenía todo controlado la escuadra de Eduardo Berizzo cuando, en el 78',. Antes de que el belga lo golpeara, sustituyó Kjaer al defensor argentino, que se fue enfadado del terreno de juego.Mirallas disparó y casi la detuvo, aunque se le escapó entre el brazo y el cuerpo. Empate a dos, y ambos equipos buscando la victoria.Y la tuvieron los dos contendientes. Primero el Sevilla, con un cabezado deal palo tras un córner. Sacó Nolito en corto, la puso Krohn-Dehli y el brasileño, de cabeza, la mandó al palo.Pero también disfrutó de un par de ocasiones al final el Everton que encumbraron a David Soria. Lookman, después de un gran recorte, disparó desde la frontal y, cuando el balón se dirigía a la escuadra, la sacó brillantemente el madrileño.Luego, en el córner, Soria volvió a sacarla cuando el público de Goodison Park cantaba el tercero de los suyos.Justo a continuación, el colegiado decretó el final del partido, en el que el Sevilla mostró mejores sensaciones que ante el Southampton a pesar de no conseguir la victoria.El próximo jueves, última prueba antes de la previa de Champions. Será en el Sánchez Pizjuán, ante la Roma, en el