Monchi no irá a por Lucas Pérez

Lucas Pérez tiene las horas contadas en el Arsenal. El gallego ya ha pedido el 'transfer request' con el que pide formalmente su salida al club londinense. Pero aún no está claro su destino. El Deportivo puja fuerte por su regreso, pero el Sevilla, según desveló días atrás su agente, tampoco se olvida de él.

Mientras tanto, ayer salía a la palestra la opción de la Roma, pero Rodrigo Fernández Lovelle, su representante, se encargó de descartar esta vía. "No hay ninguna negociación con la Roma. Soy amigo de Monchi y sé que no busca un delantero como Lucas. Estaba interesado en él cuando estaba en el Sevilla, pero ahora no necesita un jugador con esas características para la Roma, sino más bien como Mahrez", desveló.