Jovetic mete en un apuro a Spalletti con sus goles

Stevan Jovetic se está saliendo en la pretemporada del Inter. Tanto que ya hay voces que reclaman un sitio para el montenegrino en la entidad interista. Ayer se lo preguntaron en sala de prensa a Luciano Spalletti, técnico de los 'nerazzurri' y éste dejó la puerta abierta. "Ha hecho un gol muy bello, digno de un caballo de carreras. Es parte de su cualidad y de su forma de jugar. Tiene esta calidad. Nosotros, en general, queremos jugadores de calidad, los queremos a todos, a Icardi, a Jovetic, a Perisic. No basta con el toque, hay que demostrar la superioridad arriba", dijo el ex de la Roma.

Los goles de Jovetic no están pasando desapercibidos para nadie. El Marsella prepara una ofensiva para hacerse con el ex del Sevilla, mientras que en Nervión esperan una rebaja para poder volver a contar con él. Sin embargo, las dianas que está consiguiendo no lo están poniendo fácil.

En cualquier caso, el Sevilla mantiene otras puertas abiertas, como la de Bacca, que también espera que el Milan flexibilice su postura.