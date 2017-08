La Juventus espía 'in situ' a N'Zonzi

L a Juventus no se olvida de Steven N´Zonzi. Ayer, de hecho, estaba previsto que Fabio Paratici, coordinador técnico del club 'bianconero', estuviera en las gradas de Goodison Park para seguir 'in situ' al mediocentro francés, que partió como titular en el once de Berizzo ante el Everton y disputó los 90 minutos.

De este modo, queda patente que la 'Vecchia Signora' no renuncia aún a la posibilidad de reforzar su centro del campo con el francés, si bien el Sevilla se ha mostrado inflexible en todo momento, remitiendo a su cláusula de 40 millones de euros. Además, los turineses han perdido una de las bazas con las que contaban para tratar de abaratar el traspaso del ex del Stoke. Para ello se había barajado la posibilidad de incluir en la operación a Mario Lemina, pero el gabonés será traspasado al Southampton por 18 kilos más dos en bonus.

Dicho ingreso, eso sí, podría servir a la Juventus para elevar su apuesta por el centrocampista que ansía, después de ver cómo se esfumaban las opciones de Nemanja Matic, contratado por el Manchester United, y Emre Can, que seguirá en el Liverpool.

Pero no es N´Zonzi la única alternativa. La prensa italiana, de hecho, asegura que esta semana podrían acelerarse las negociaciones por Matuidi con el PSG, que pide 25 kilos por el mediocentro galo, al que sólo le resta un año de contrato y no tiene pensado renovar, aunque la Juve no pasa de momento de los 15 millones.

También conocen los 'bianconeri' que el Sporting de Portugal no negociará por menos de 40 kilos por Willian Carvalho, como le transmitió esta pasada semana su agente, Jorge Mendes, a Marotta y Paratici, que en este revuelo de nombres volvió a espiar ayer a N´Zonzi.