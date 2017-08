Kanouté habla de su posible vuelta al Sevilla

Kanouté ha hablado para los medios del Sevilla FC con motivo del Trofeo Antonio Puerta: "Es un partido muy especial para todos los sevillistas, es un encuentro muy sentimental y emotivo para todo el mundo"

Presentación de Jesús Navas: "Todo fue muy bonito. Me vinieron muchos recuerdos a la mente. El contacto de nuevo con la afición fue irrepetible, es la mejor afición del mundo sin duda. Fue algo muy especial y encima vivirlo con mi amigo Jesús mucho más".

Equipo 17/18: "La verdad es que me está gustando mucho. Creo que es una plantilla muy competitiva. Se ha formado un equipo muy interesante. La semana que viene podremos decir mucho más. Aún no da tiempo a decir claramente nada, pero ojalá que se pase la eliminatoria y le de muchísima confianza y moral al equipo para hacer una buena temporada. En cuanto a los elementos de esta plantilla creo que es muy completa e interesante".

Basaksehir: "Creo que el Sevilla puede pasar esa eliminatoria, es muy importante que lo haga. El Sevilla tiene un equipo muy interesante, muy competitivo. Es un partido complicado pero el Sevilla lo puede hacer. Al inicio de temporada no se sabe cómo va a jugar el equipo, cómo va a reaccionar pero yo creo que puede pasar esta fase".

Eliminatorias con turcos: "Será un partido muy caliente, una locura incluso. Recuerdo que cuando salimos a pasear por la mañana ya veíamos a los aficionados del Fenerbahçe por la calle y fue difícil incluso andar. El ambiente de allí es increíble. Yo tengo un buen recuerdo de aquello porque la afición del Sevilla FC fue muy animada. El fútbol turco es bueno y competitivo. Hay que tener cuidado con esa eliminatoria".

Vuelva al Sevilla: "En el fútbol, tanto en el campo como fuera de él, todo es posible. Ahora mismo no he tenido ninguna conversación con el club al respecto, además ahora estoy muy metido en mis cosas. Yo siempre me siento en casa cuando estoy en Sevilla, trabaje para el club o no. Siempre hay posibilidades pero de momento estoy con mis cosas, con las que disfruto mucho y disfrutando cada vez que veo jugar al Sevilla".

Proyectos: "Tenemos más de sesenta niños que están en la aldea infantil. Trabajamos muy duro porque es un desafío muy grande y hay que trabajar mucho porque cuidamos de su educación, de su desarrollo. Voy dos o tres veces al año para seguir de cerca el proyecto. Esto es algo muy importante para mí. Siempre digo que el fútbol es una cosa pero que esto es muy importante para mi. Esto me dejará una huella casi más importante que los goles que he metido"

Etapa como jugador: "Tuve ofertas para salir del Sevilla FC pero yo siempre quise quedarme en el club. No me fijé nunca en las ofertas que me llegaban. Era joven en aquel tiempo y la mejor opción siempre fue quedarme. Yo estaba muy cómodo aquí, tenía mucho éxito y los desafíos que teníamos eran muy importantes. Le cogí mucho cariño al club y a la afición por eso nunca pensé en irme".