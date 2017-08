Mercado, los riesgos y la necesidad de mejorar atrás

Tanto esta temporada con Berizzo como la pasada con Sampaoli el Sevilla practica un fútbol ofensivo no exento de riesgos. El plantel lo asume y trabaja para corregir los errores. Quienes más los sufren son los defensas, algo que vive en su piel Gabriel Mercado. "Un equipo que quiere ser protagonista, por lo general defiende con poca gente y los que se ocupan de ello tratan de achicar el margen de error lo máximo posible. Sirve también que pasen estas cosas para que en el momento en el que se juegue por los puntos, no se cometan estos errores", señala el argentino en declaraciones a los medios del club. "Son los riesgos que tomamos, que intentamos presionar arriba, atacar con mucha gente. Trataremos de mejorar ese aspecto y ajustar detalles", añade.

Con todo, el de Puerto Madryn ve mejoría con el paso de los partidos: "En este último partido hemos estado un poco mejor que en el anterior. Aun así, han sido dos rivales muy duros, lo sabíamos, pero nos sirve para seguir preparándonos. Ahora nos queda un partido más para llegar de la mejor manera posible al partido tan importante que tenemos de play off de Champions"

La exigencia es máxima. Cada error exige un análisis. "Siempre uno es exigente y quiere mejorar. Uno intenta mirar el lado negativo para corregir las cosas. También tenemos un entrenador que trabaja mucho y exige mucho. Quedan dos semanitas más para llegar, como digo, de la mejor manera posible al partido más importante que tenemos", indica el argentino

Mercado espera ser protagonista en el Sevilla, ya sea como central o como lateral. "Trabajo mucho para estar a disposición del entrenador, ya sea de central o lateral derecho, una posición que yo conozco y en la que me siento bien. Intentaré dar lo máximo de mí para estar a la altura del Sevilla FC", subraya el ex de River, que espera lo mejor de su compatriota Banega: "Lo conozco desde hace muchísimos años y me entusiasmaba la idea de que podía venir. Le dio muchas alegrías a este club y es un placer tenerlo de compañero y jugar con él. Esperamos ayudarlo para que tenga una gran temporada".