Nuevo guiño de Bacca al Sevilla

Avanzaba el mes de junio cuando Óscar Arias, director deportivo del Sevilla Fútbol Club, reconocía durante una entrevista con este diario que el colombiano Carlos Bacca era una opción que presentaba el mercado y a la que, lógicamente, estaban pendientes en Nervión. Un retorno que por aquel entonces parecía poco probable, pero que en las últimas semanas está cristalizando, como el propio presidente José Castro ha reconocido públicamente, asegurando que ya han existido contactos al respecto. Una operación que, sin embargo, no resulta nada sencilla, pues el Milan quiere recuperar entre 15 y 20 millones por un futbolista al que fichó en su día a cambio de 30 kilos, cantidades a las que los de Nervión no llegarán, sabedores de que el cafetero cumplirá los 31 años el próximo mes de septiembre y que hay pocas opciones de recuperar, luego, parte de la inversión.

Por ello, necesitados de rendimiento inmediato, la idea es alcanzar un acuerdo de cesión con opción de compra no obligatoria, en la que el Sevilla no se amarre las manos bajo ningún concepto y el futuro traspaso, de cerrarse, dependa de las condiciones pactadas y del rendimiento ofrecido por el colombiano en esa segunda etapa como sevillista. Unas intenciones que, a priori, no cuadran con las del conjunto 'rossonero', que, eso sí, tiene claro que no contará con el internacional colombiano la próxima temporada. Y como prueba inequívoca de ello, el hecho de que en la tarde de ayer le dejara fuera de la lista para la Europa League. Bacca, por su parte, lo tiene claro. El Mundial está a la vuelta de la esquina y sabe que la mejor opción es volver al Sevilla, club con el que firmó 49 goles y 22 asistencias en 108 partidos repartidos en dos temporadas. De ahí que insista y, tras haber sido apartado por Montella, aproveche su retiro en el mar junto a su familia, reitere su deseo de volver a brillar como sevillista. Así lo volvió a reconocer su representante, Sergio Barila, a ESTADIO Deportivo: "Volver a Sevilla es una opción que valora muy positivamente". Y en ello, están trabajando, tanto el propio Barila como Bacca, quien se debe encargar de forzar su situación para que el Milan ceda y le deje salir a Nervión, donde él desea, en forma de préstamo.

Al colombiano, sin embargo, no le faltan ´novias´, por lo que todo dependerá de cuánto esté dispuesto a tensar la situación