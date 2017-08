Berizzo: "¿Bacca o Jovetic? Me gustan los dos por igual"

Eduardo Berizzo ha comparecido esta mañana en la previa del Trofeo Antonio Puerta. En la misma le han preguntado por la planificación deportiva y no ha faltado la pregunta sobre Bacca y Jovetic, los dos objetivos para la delantera. "Generalmente cuando un entrenador nombra un jugador se desatan los rumores. Ben Yedder y Muriel pueden combinar con un tercer nueve, pero habría que ser muy listo para repartir minutos. Hay sitio para un tercer delantero. Bacca y Jovetic me gustan exactamente igual. Los he sufrido a los dos como rival. Son dos grandísimos jugadores", ha señalado.

Berizzo espera un lateral izquierdo. "Lo que resta por fichar, lo ha explicado Óscar es la posición de lateral izquierdo. De aquí al final a veces suceden cosas. No puedo comparar con otras plantillas. Tenemos una plantilla con grandes posibilidades, variantes. Es mi responsabilidad que todo eso confluya en un equipo de fútbol. Estamos ilusionados. Trabajo muy a gusto. Agradezco a los jugadores haber soportado los viajes y la carga de trabajo con una sonrisa".

Lo que sí tiene claro el técnico es que la llegada del lateral no debe provocar la salida de Ganso o Montoya por su condición de extracomunitario. "La búsqueda de lateral izquierdo no debería ser extracomunitario para no complicarnos con el cupo. Puede llegar un futbolista para el lateral izquierdo y no afectar a Pablo o Walter Montoya", ha señalado.