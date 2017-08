Berizzo: "El equipo está preparado"

"El equipo está preparado". Con esa rotundidad y confianza ha respondido Berizzo cuando le ha preguntado por el estado de preparación de la plantilla ante el desafío de la eliminatoria de Champions. "El equipo está preparado. Mañana nos vamos a encontrar en una buena realidad. No he visto ningún paso atrás. Los partidos de Japón y los de Reino Unido nos han dejado enseñanzas y la sensación de que el sistema se está implantando", ha indicado.

Berizzo no ha querido entrar en debates sobre el favoritos: "No me preocupa el favoritismo porque no me lo creo. Cuando entra en ese debate deja insatisfacción. Me creo capaz de ganarlo todo. El debate público de quién debe ganar no forma parte de la planificación. Nos centramos en que el equipo juegue bien y desarrollar el potencial del equipo".

El técnico argentino se ha mostrado ilusionado con la disputa del Trofeo Antonio Puerta. "Es la presentación del equipo. Es una tradición. En este caso es más significativo por quién honramos en este trofeo. Es un honor ser parte del recuerdo de una persona importante no sólo en lo futbolístico sino como persona"Habrá muchos reencuentros. Un gran rival. No podría tener más condimentos la presentación con los regresos de Navas y Banega. Esperemos que el público disfrute de una victoria