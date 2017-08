Berizzo quiere a Ganso y Montoya; el lateral será comunitario

Óscar Arias trabaja para la contratación de un lateral izquierdo y Eduardo Berizzo ha dado hoy pistas sobre por dónde van los tiros. El técnico ha dejado claro que cuenta con Montoya y con Ganso, que unidos a Muriel completan cupo de extracomunitarios, por lo que el preparador prefiere un lateral con pasaporte europeo. "La búsqueda de lateral izquierdo no debería ser extracomunitario para no complicarnos con el cupo. Puede llegar un futbolista para el lateral izquierdo y no afectar a Pablo o Walter Montoya", ha dicho el preparador argentino.

Esto descarta por completo a Arana, opción que ya de por sí era prácticamente imposible para el Sevilla por las elevadas pretensiones del Corinthians, y hace que el foco se centre en Jonny, petición del técnico, si bien el hecho de que el Celta no negocie por él -su cláusula es de 16 millones de euros- hace que la operación sea también muy complicada.

También ha dejado claro Berizzo que está muy contento con lo que tiene, aunque no ha querido señalar si es la mejor a la que ha entrenado por respeto a las anteriores. "Tenemos una plantilla con grandes posibilidades, variantes. Es mi responsabilidad que todo eso confluya en un equipo de fútbol. Estamos ilusionados. Trabajo muy a gusto. Agradezco a los jugadores haber soportado los viajes y la carga de trabajo con una sonrisa", ha indicado.