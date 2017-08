"N'Zonzi quiere salir"

Faltan 22 días para que se cierre el mercado y todo puede ocurrir de aquí al final de la ventana de transferencias. Uno de los nombres que centra la atención en el Sevilla es el de Steven N'Zonzi. Con el paso de los días se ha ido hablando cada vez menos del interés de la Juventus, que fijó a comienzos de verano su fichaje como prioritario, pero que ante la negativa del Sevilla a negociar está estudiando otras alternativas. De hecho, Corrierre dello Sport señala hoy que el conjunto juventino se ha decidido por Emre Can, del Liverpool.

ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con la agencia que representa al futbolista, desde donde señalan que la intención del jugador sigue siendo la de marcharse. "Steven quiere irse, esa es la verdad. El presidente y el cuerpo técnico saben esta verdad. Esperamos que lo dejen salir pronto", señalan.

El futbolista intenta permanecer ajeno a esta situación. Sigue trabajando como siempre y Berizzo lo considera una pieza muy importante dentro del plantel. Si no se producen novedades en torno a su salida será titular en el 'play off' de la Champions contra el Basaksehir, algo que no le impediría jugar la máxima competición continental con otro equipo, por lo que la opción de la Juventus seguiría abierta.

Un supercontrato

La Juventus le ofrece a N'Zonzi un contrato muy suculento que prácticamente dobla lo que percibe en el Sevilla, pero hasta la fecha se ha mostrado reticente a pagar 40 millones de euros por el galo. Además, un fichaje por la Juventus supondría un salto importante en su carrera pues el campeón italiano pretende el asalto a la Champions.

El Sevilla no cede

Pero el Sevilla no piensa ceder. Ya ha perdido contra su voluntad a Vitolo y la posición de Castro podría quedar debilitada si se desprende de otro buque insignia del proyecto negociando un precio inferior al de su cláusula de rescisión. El Sevilla no necesita el dinero de esta gran venta y mantiene esta posición de fuerza.