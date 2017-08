Bacca se aleja del Sánchez-Pizjuán

Sigue buscando el Sevilla reforzar su punta de lanza con un tercer delantero que apuntale la vanguardia, estando centrada la dirección deportiva sevillista en el retorno de Stevan Jovetic o Carlos Bacca, dos arietes que, en cualquier caso, contentarían a Eduardo Berizzo: "Los dos son grandísimos jugadores y los dos me gustan, los he sufrido como rival, así que los respeto mucho".

Unas operaciones costosas que, a tenor de cómo se están desenvolviendo en los últimos días, estarían a la espera de consumarse el paso a la fase de grupos de la Liga de Campeones, lo cual aseguraría en Nervión un mínimo de unos 13 millones de euros que, en buena medida, serían invertidos en hacerse con el delantero esperado. Una espera que, sin embargo, aleja del Sánchez-Pizjuán al colombiano Carlos Bacca, cuya primera opción es la de retornar a la capital hispalense pero quien, tras quince días de contactos que no acaban de fructificar, no está por la labor de esperar mucho más tiempo, teniendo en cuenta que el inicio de la temporada está a la vuelta de la esquina, que está apartado por el Milan y que tiene otros conjuntos muy interesados (Marsella y Monaco, entre algún otro) que, a diferencia de los nervionenses, sí han ido a más en sus respectivas negociaciones.

Así, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo de primera mano, la opción del cafetero para reforzar la delantera sevillista está muy cerca de desvanecerse a no ser que Óscar Arias, director deportivo blanquirrojo, acelere las negociaciones en las próximas horas, una vez que se haya puesto en contacto con el agente del delantero hasta en dos ocasiones, amén de alguna que otra conversación entre el presidente y el propio Bacca.

Una operación que, según apuntan a ED, podría cerrarse en una cesión con opción de compra (no obligatoria) que, sin embargo, no acaban de ver claro en Nervión, donde marcan unos tiempos que hoy por hoy no van al mismo ritmo que los del delantero colombiano. En Eduardo Dato son conscientes que el Sevilla sigue siendo la primera opción para Bacca y, al igual que hicieron con Navas, no quieren adelantarse a los acontecimientos y moverse en función a lo marcado. Eso, y la Champions, que tiene mucho que ver con todo ello.