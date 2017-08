José Castro habla sobre N'Zonzi, Jovetic, Bacca...

En la previa del Trofeo Antonio Puerta, José Castro ha hablado en los micrófonos de Radio Marca, en los que se ha referido a la situación de N'Zonzi, que adelantaba ayer este periódico: "No puedo decir nada sobre N'Zonzi, hicimos un importante esfuerzo el año pasado para renovarlo y no lo hicimos para que se fuese. Lo hicimos para que se quede, para que la afición disfrute de él, no puedo decir más".

Además, el presidente sevillista se ha referido a distintas cuestiones, desde el mercado de fichajes hasta la previa de la Champions League.

Trofeo Antonio Puerta: "El partido tiene toda la fuerza para que la gente esté en el Pizjuán disfrutando de este bonito partido. Antonio nos dio la posibilidad de llegar a una final internacional. Era uno de los nuestros, que llegó a lo más alto y que desgraciadamente se tuvo que ir".

Preparción: "Hemos tenido diferentes resultados en la pretemporada, pero no hay que elevar nada a definitivo. Hemos traído siete jugadores nuevos, la primeras opciones siempre, y estamos contento. Tenemos un equipo importante para pasar la previa".

Previa Liga de Campeones: "Nunca hay equipo inferior. Quedaron segundos en Turquía, una competición que no es nada fácil. Intentaremos pasar la eliminatoria ante un equipo que tiene futbolistas importantes. Tenemos ganas de seguir haciendo historia en Champions League. Ojalá podamos llegar más allá de octavos. El Sevilla siempre se marca el objetivo máximo. Queremos pasar la previa. Todo lo que no sea eso, será una desilusión. Aun así, puede ocurrir cualquier cosa. En Europa League somos los líderes en cuanto a títulos y eso es importante"

Sampaoli: "No hay enfado. Él tenía una importante oportunidad con su selección y arregló el asunto de su cláusula. Hablamos de un entrenador con el que hemos conseguido la segunda máxima puntuación en Primera. Siempre tenemos las puertas abiertas para los entrenadores y jugadores que pasan por aquí".

Campaña de abonos: "Estamos cercanos a los 40.000 abonados y el campo estará lleno prácticamente. Hay una ilusión enorme, no sólo por los fichajes, sino también por el equipo que teníamos antes. La ilusión se nota en la calle, en las colas de los abonos y se nota en la taquilla de hoy igualmente".

Bacca y Jovetic: "En España, somos los que más hemos invertido. A mí me gustan los jugadores que le gustan a la dirección deportiva. Bacca y Jovetic son dos magníficos jugadores e incluso tuvimos negociaciones muy serias por Jovetic, al no llegar a un acuerdo, invertimos en otros jugadores. Bacca nos ha hecho campeones de UEFA en dos ocasiones, no sé si llegará aquí, pero es un grandísimo jugador".

Carencias: "La realidad es que las incorporaciones que teníamos que hacer, la hemos hecho. Queda sólo un lateral, que seguro que vendrá, el resto será cuestión del director deportivo y del entrenador. No sé que pasará, no creo que tengamos que pasar para hacer un fichaje".

Salidas: "Sólo se irán si pagan su cláusula. Estamos saneados, hacemos el esfuerzo que podemos y si contamos con alguien, sólo se podría marchar con el pago de su cláusula".

Vitolo: "Ese tema ya terminó para nosotros. Es cuestión del gabinete jurídico que nos dirá qué debemos hacer".