Berge y Marcos Llorente, las alternativas a N'Zonzi

Las palabras pronunciadas en ED por la agencia de representación de N'Zonzi han causado un auténtico revuelo en Nervión. El francés ya le ha dejado claro al club que desea subirse al tren de una Juventus que casi le duplica el sueldo y que espera que el precio del jugador baje por sus ansias de salir; pero desde la zona noble del Sánchez-Pizjuán siguen remitiendo a su cláusula de 40 millones, negándose a negociar para facilitar su marcha.

"No puedo decir nada sobre N'Zonzi, hicimos un importante esfuerzo el año pasado para renovarlo y no lo hicimos para que se fuese. Lo hicimos para que se quede, para que la afición disfrute de él, no puedo decir más. Sólo se irá si pagan su cláusula. Estamos saneados, hacemos el esfuerzo que podemos y si contamos con alguien, sólo se podría marchar con el pago de su cláusula", insistió ayer al respecto José Castro en Radio Marca.

Aunque la intención es seguir contando con N'Zonzi, pieza básica para Berizzo, mal haría la dirección deportiva sevillista si no manejase alternativas, ya que todo es posible hasta que el mercado eche el cierre.

Por ello, según Muchodeporte, Óscar Arias tiene en mente dos nombres desde hace tiempo: Sander Berge y Marcos Llorente. Con 19 y 22 años, respectivamente, ambos centrocampistas son piezas muy codiciadas en el mercado, por lo que sus contrataciones no serían sencillas.

El primero ha deslumbrado en el Gent belga y ha llamado la atención de grandes como el Arsenal, pero su club no baja su precio de los 20 'kilos'. El segundo, por su parte, trabaja a las órdenes de Zidane, pero aún podría salir del Madrid y el Sevilla estaría atento para cazar una cesión o incluso un traspaso.