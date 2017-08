Abdu, el sevillista de las mil y una noches

Defiende Monchi, siempre que tiene ocasión, que sevillista se nace y que quien no tiene la oportunidad de ello, como le ocurrió a él, pues se hace. Y eso, precisamente eso, es lo que le ha ocurrido a Abdullrhman Salem bin Mahfoz 'Abdu', un joven saudí de 27 años que dejó atrás los cuentos de ´Las mil y una noches´ y que, en lugar de caer rendido ante las historias de Scheherezade, lo ha hecho ante el 'Dicen que nunca se rinde' o el 'Sevilla es rojiblanca'. Frases que un entusiasmado Abdu repite pese a no hablar español. "Soy sevillista, exactamente, desde 2004, cuando vi el partido entre el Sevilla y el Real Madrid que ganamos por 4-1 en el Sánchez Pizjuán. Darío Silva, Alves, Reyes... Viendo ese partido me convertí en seguidor del Sevilla", explica a ESTADIO Deportivo el sevillista saudí, quien defiende que no es un sevillista de finales y que lo de ver a su equipo levantar títulos le llegó después. "Siento algo especial con el Sevilla, algo que no encontré en ningún otro equipo. No apoyé a ningún otro club antes del Sevilla, veía fútbol por diversión pero el Sevilla es algo especial en mi corazón. Mis amigos son del Barcelona o el Real Madrid, pero yo encontré que el Sevilla es el equipo más cercano a mi corazón. El verdadero aficionado al fútbol es ese, el que sigue a su equipo por lo que siente, no porque el equipo haya ganado más o menos títulos", reconoce este exótico sevillista, quien, en cierta manera, reconoce ser un bicho raro entre los suyos, aunque no es el único en Arabia Saudí. "Yo vivo en Jeddah (la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí), pero no estoy solo. Hay otros sevillistas en el mundo árabe. Desafortunadamente no tenemos un lugar donde reunirnos, ya que estamos muy lejos el uno del otro. Tenemos un grupo de Whatsapp y ahí hablamos", dice Abdu, quien combina su afición por los de Nervión con su trabajo como empleado de banca. Algo que le ocupa, pero que no le impide pensar en cumplir su sueño cuanto antes, conocer el Sánchez-Pizjuán: "Esta temporada; muy pronto voy a ir a Sevilla. Veo cada partido del Sevilla, todos los encuentros de la temporada; incluso los partidos pretemporada. El derbi frente al Betis es el partido más grande para los sevillistas y, por tanto, para mí también. Es uno de los grandes derbis de España". Ese es Abdu, un sevillista en Oriente Medio que nunca ha pisado (por ahora) las calles de Nervión pero que tiene claro que "Sevilla será siempre roja y blanca". La magia del fútbol...