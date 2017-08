¿Qué pasó con Zigor Aranalde?

- Jugó en el Sevilla la temporada 96/97. ¿Qué recuerdo tiene de su etapa en el equipo?

- A nivel deportivo fue un año que acabó mal por el descenso. Pero lo que es el club, la ciudad, la gente que conocí, los compañeros... todo eso fue muy bueno. Con muchos compañeros mantengo el contacto, especialmente con Antonio Gómez, quien quizá sea el mejor amigo que me ha dado el fútbol.

- ¿Quiénes eran los líderes de aquel vestuario?

- Robert (Prosinecki), gente que estaba ya de antes en el club como Monchi, Unzué, Martagón... había gente con una gran trayectoria en el club.

- ¿Y había algún jugador que le sorprendiera por su calidad?

- Prosinecki, Onésimo, Bebeto... había gente con muchísima calidad.

- Por aquel entonces, José Mari comenzaba a dar sus primeros pasos antes de recalar en equipos como el Atlético, Milán o la selección. ¿Se veía en él algo diferente pese a su juventud?

- Sí, para ser un chaval de 18 años se le veían unas cualidades físicas impresionantes. Con el tiempo siempre vas mejorando, y se veía que podía llegar a un gran nivel, como llegar a la absoluta. La selección es lo máximo a lo que un futbolista puede llegar. Es muy significativo de lo que consiguió.

- Con jugadores de la talla de Bebeto, Salva Ballesta o Prosinecki y Camacho en el banquillo, ¿cómo explica el descenso de aquel Sevilla?

- La verdad es que el equipo no era para haber descendido. Era una buena plantilla, pero no se logró funcionar. También hubo tres cambios de entrenador, lo cual siempre afecta. Era un equipo que trabajaba bien, pero son cosas que pasan y realmente no sabes cuáles son las razones.

- Tras el descenso, sale del club rumbo al Albacete, también en la Categoría de Plata. ¿Cuál fue el motivo para salir del club?

- Tuvimos tres entrenadores. A mí me fichó Camacho, y con él jugué. Pero el último, Julián, no contaba conmigo. Nunca he pensado estar en un sitio donde alguien no me quiere. Cada uno tiene sus gustos y su forma de pensar, y yo no entraba en los planes del entrenador. Entonces, aunque me quedaban dos años de contrato, me fui al Albacete.

- Otro con quien compartió vestuario fue Monchi. Por entonces, ¿tenía intenciones de seguir vinculado al club en la dirección deportiva una vez colgara los guantes?

- No lo sé. En ese momento estás centrado en ser futbolista y en jugar a fútbol. Cuando te viene la edad del retiro, te planteas un poco más cómo vas a continuar. El fútbol, por desgracia, se acaba. Por eso hay que estar preparado para lo que pueda venir.

- ¿Le ve teniendo un éxito similar en Italia al conseguido en el Sevilla?

- En preparación personal y conocimiento del mercado futbolístico, ha demostrado estar sobradamente preparado. Ahora es un nuevo país y una nueva cultura, pero en su trabajo es de los mejores. El éxito dependerá de lo que los futbolistas hagan en el campo y de que el entrenador dé con la tecla. Pero en lo que es conocimiento del futbolista y del mercado, está sobradamente preparado.

- Tuvo la suerte de competir tanto en la Liga española como en la inglesa. ¿Con cuál se queda?

- Con la liga inglesa. Disfruté más jugando en Inglaterra que en España. Me gusta más el entorno, el fútbol era más noble, más rápido, la afición es diferente... el respeto al profesional también es diferente, al menos lo que me tocó vivir a mí. En Inglaterra la gente es más del equipo de su ciudad. En España, exceptuando la afición de ciudades como Sevilla o Bilbao, no, el resto del país no tiene tanto arraigo al equipo de su ciudad, es más del Madrid o Barça. Eso al final se refleja en los estadios.

- ¿A qué se dedica hoy Aranalde?

- Actualmente trabajo en el Mallorca. A principios de 2010, tras retirarme, me fui al Brighton con Gustavo Poyet, en la secretaría técnica del club. Tuve la fortuna de seguir en el fútbol. Estuve temporada y media, porque en el verano del 2011 tuve la oportunidad de ir al Albacete, que por entonces había descendido a Segunda B, para ser el segundo de Antonio Gómez. Tras ello, volví al Brighton, pero esta vez trabajando desde España como responsable del grupo de ojeadores que había en Europa. Y antes de incorporarme al Mallorca, también trabajé en el West Bromwich.

- Teniendo en cuenta que conoce el funcionamiento de los despachos en el mundo del fútbol, ¿considera peligrosa la posibilidad de que se esté generando una burbuja especuladora en torno al mercado?

- No lo sé, pero sí es cierto que las cantidades que se pagan por algunos futbolistas no me parecen de recibo. Ahora todo el mundo está con el tema de Neymar, una cantidad que es una barbaridad. Pero lo que sí es cierto es que, a veces, se pagan dichas cantidades porque sabes que vas a amortizarlas, y en el caso de Neymar, estoy seguro que va a generar muchísimo rendimiento. No sé si de forma inmediata, pero generará muchísimo dinero. En Inglaterra, por ejemplo, el mercado está de tal forma que se pagan cantidades astronómicas por futbolistas de Segunda. En España eso es impensable.

- No diría que es más fácil, sólo tienes más dinero. Pero si acudes a un mercado extranjero, tienen cierta ventaja económica, y ahí sí que podría facilitar las cosas.- Monchi trabajaba con un gran equipo de trabajo, y él formaba parte de ese equipo. Se le juzgará con el tiempo, pero me imagino que las cosas irán muy bien. Tienen un gran entrenador, una buena plantilla, por eso creo que el trabajo de Óscar Arias será muy bueno.- Los partidos a priori pueden parecer más o menos fáciles, pero hay que trabajarlos. Deberían y confío en que pasarán la eliminatoria, aunque el fútbol a veces es muy caprichoso y suceden cosas que no tienes previstas, pero creo que lo harán.- Estamos a principio de temporada y ya veremos, pero seguro que con la plantilla que tienen y el entrenador que han incorporado tendrán opciones de luchar por algo. Después que lo ganen o no ya es otra cosa, pero seguro que podrán hacer cosas interesantes.

24 partidos como sevillista

Aranalde aterrizó en Nervión procedente del Marbella el verano de 2006 y disputó un total de 24 partidos en el Sevilla en la temporada 96/97, de mal recuerdo en Nervión.

Se consolidó en el fútbol inglés

En la 00/01 dio el salto a Inglaterra, donde vivió los mejores años de su carrera en las filas del Wallsall, el Sheffield Wednesday y el Carlisle United.

Colgó las botas en La Gineta

Volvió de Inglaterra en 2008 y, tras pasar por el Almansa, se retiró en el humilde equipo manchego. Después pasó a los despachos, primero en el Brighton, luego en el West Bromwich y ahora en el Mallorca.