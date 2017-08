Rico: "Tuve muchas ofertas pero soy sevillista; fue mi única idea"

Sergio Rico ha firmado hoy su renovación con el Sevilla hasta el 30 de junio de 2021. El portero nervionense, cuyo contrato expiraba en 2019, ve cumplido así un sueño. Y es que al canterano no le han faltado las ofertas durante el verano, pero él, lo tenía claro. "Es cierto que ha habido bastantes ofertas, y he de agradecer a todos los clubes que se han interesado por mí, pero en cuanto el club me comunico que tenían pensamiento de renovarme fue mi primera y única idea. Soy sevillista y estoy muy a gusto aquí. Esta es mi segunda casa y a parte de ser mi club, estoy feliz aquí. No se me pasó en ningún momento por la cabeza otro club que no fuera el Sevilla".

Sobre los objetivos que se marca con la camiseta del Sevilla, Rico ha comentado: "Hacer un buen papel con el Sevilla, dar el máximo en todos los partidos y seguir creciendo en todos los aspectos a pesar de que en los últimos años todo ha ido en ascenso. Trabajar, ganar experiencia y coger galones en el equipo para hacer una gran temporada en la que consigamos los objetivos. Además, ir al Mundial sería increíble para mí".

En cuanto al importante partido ante el Basaksehir en Turquía, el cancerbero ha dicho: "Lo afrontamos con toda la ilusión. El equipo ha hecho un gran trabajo en la pretemporada, ha ido al 100% en cada entrenamiento y en cada sesión. Está muy ilusionado y tiene ganas de que llegue el miércoles para conseguir nuevamente estar en ese sorteo de Champions. Estamos con muchas ganas y vamos a apretar los dientes para medirnos a un equipo que no lo va a poner fácil"

Como canterano, compartir vestuario con Jesús Navas, es especial: "Es muy curioso, porque cuando yo tenía 16 años y empecé a entrenar con el primer equipo, ya estaba Jesús. Luego se fue y ahora estamos de nuevo juntos. Es curioso recordar que cuando yo era un crío entrenaba con él y que ahora seamos compañeros de la primera plantilla. Los dos somos canteranos y ayudaremos a la hora de transmitir ese sentimiento de club y ese sevillismo que tenemos dentro".

La confianza del club: "Es una satisfacción increíble. Es difícil de explicar que quien te ha criado todos estos años, siga teniendo ese interés de seguir formándote y hacerte progresar. Es un orgullo y se lo agradezco de corazón al club".