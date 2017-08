Castro tilda de "final" el duelo ante el Basaksehir

José Castro, presidente del Sevilla, ha atentido a los medios de comunicación a la llegada de la expedición nervionense al aeropuerto de Estambul, y el utrerano no dudó en tildar la eliminatoria ante el Basaksehir de final. "Creo que podemos hablar de una final ya en agosto. Es importantísimo pasar y estar en la fase de grupos para seguir creciendo, que es nuestra intención continua", aseguró.

En cuanto a las posibilidades del equipo en este 'play off', Castro se mostró optimista pero cauto. "Ha hecho una pretemporada buena y está presto y dispuesto para pasar la eliminatoria. Pero será difícil como todas y hay que respetar a un rival que está más rodado que nosotros, que viene de eliminar al Brujas y que está aquí por méritos propios", ha comentado antes de responder a otras cuestiones.

No hay presión: "Saben lo que se juegan, pero la presión es una cosa distinta. Tenemos obligación de estar donde hemos estado en los últimos años. Hablo con los jugadores, el entrenador y el cuerpo técnico, pero no hace falta. Ellos comprenden bien la importancia de este play off y estamos contentos con el trabajo de Berizzo y seguros de que va a triunfar. Nos gusta su método de trabajo".

Malos recuerdos en Turquía: "Hace muchos años que jugamos aquí y la última vez perdimos 3-2 ante otro equipo, en otra situación y con otras circunstancias. Confío mucho en el equipo".

Marcar fuera de casa: "Marcar siempre es importante fuera de casa y lograr un buen resultado es vital. Tenemos la suerte de jugar la vuelta en nuestra casa y un buen resultado es cualquiera en el que marquemos. Si puede ser ganando, mejor".

Sin miedo a la afición turca: "Nuestra plantilla está consagrada. La mayoría ha pasado ya por mil batallas en todo tipo de escenarios. En nuestro estadio también habrá un ambiente muy favorable para nosotros, así que no me preocupa".