Pareja: "Nos olvidamos del Leicester y nos centramos en esta previa"

En una conferencia de prensa que comenzó tarde por el elevado tráfico en la tarde de hoy en Estambul, el capitán del Sevilla, Nico Pareja, ha sido prudente de cara al partido de mañana frente al Istanbul Basaksehir, en la que no quiere eirigir a los suyos en favoritos: "Está cincuenta a cincuenta. Nunca me gusta hablar de favoritos, no lo voy a hacer ahora. Es de las primeras experiencias del rival en esta competición, pero lo suplirán con ganas y motivación. Es los hace todavía más peligroso. Nosotros tenemos que hacer una eliminatoria completa para que pase, tenemos que dar el máximo y hacer el fútbol que nosotros creemos y que el míster nos propone para pasar esta eliminatoria".

Además, el defensor argentino ha explicado que el plantel blanquirrojo no tiene una espina clavada por la eliminación del curso pasado frente al Leicester, ya que el duelo ante los turcos es distinto: "Para nada. Cada año es diferente, desgraciadamente caímos eliminados, aunque estuvimos mejor. Eso ya es pasado, tenemos que centrarnos en esta previa, que es muy importante para nosotros ante un rival muy duro que jugará en su campo. Nos queremos centrar en estos dos partidos y olvidar el pasado".