Castro: "¿Bacca? No me sorprende que vaya al Villarreal"

José Castro, presidente del Sevilla, estuvo anoche en los micrófonos de El Partidazo de Cope para analizar el partido ante el Basaksehir y repasar también lo que queda de mercado en el clave sevillista. "Es un partido vital para nosotros para poder estar en Champions otro año más, lo que sería una enorme alegría, yo lo veo ya como una final en agosto. El rival ha hecho las cosas bien, ha quedado segundo y ha eliminado al Brujas y va a ser un equipo al que hay que respetar porque se lo ha ganado", admitió el utrerano.

Pero el mandamás sevillista prefiere fijarse en su equipo. "Creo que hemos hecho un buen equipo, de garantías para hacer una buena temporada y conseguir objetivos importantes. Ojalá seamos capaces de conseguir un resultado favorable para el partido de vuelta", expresó Castro, que puso en valor la confección de la plantilla: "Hemos hecho un equipo importante, es la primera vez que llevamos firmadas las primeras opciones de los siete fichajes que hemos hecho, creemos que hemos fichado los mejores que podíamos firmar. Debemos empezar a demostrarlo de ya".

Zeegelaar, muy cerca de ser el octavo fichaje: "Estamos buscando opciones para el lateral izquierdo, pero no voy a decir que es del Sevilla hasta que no lo sea, no está firmado todavía así que no puedo decir nada".

La búsqueda de otro delantero: "Tenemos a Ben Yedder, a Muriel, a Carlos Fernández... Si el mercado da una oportunidad vendrá alguno, si no sólo vendrá un lateral izquierdo. Con un lateral izquierdo la plantilla está terminada, pero sabemos cómo es el fútbol, puede surgir alguna oportunidad de mercado...".

Bacca: "No me sorprende que vaya al Villarreal, nosotros ya hicimos una inversión importante en esa posición con Muriel".

La salida de N'Zonzi: "A mí lo que me importa es el jugador, y está jugando a buen nivel. El año pasado ya hicimos un gran esfuerzo para darle una ficha alta como merecía y subimos muy poco la cláusula porque su entorno no quería. Pero nosotros no queremos que se vaya, la realidad es esa".