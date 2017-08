El Sevilla ya sabe que Jovetic vale la mitad

El Sevilla no cierra la puerta a un refuerzo en la parcela ofensiva. Y ahí el nombre que más se ha manejado y que desea la afición no es otro que el de Stevan Jovetic. El jugador montenegrino sigue en las filas del Inter del Milan, pero Spalletti no cuenta con el exsevillista, por lo que está en la rampa de salida.

El Sevilla tuvo al final de la pasada temporada la opción de ejercer la opción de compra por 13 millones de euros, pero no lo hizo con la intención de poder traerlo de nuevo por una cifra inferior, siempre y cuando el jugador aceptara rebajarse el prohibitivo sueldo que tiene en el Inter.

Sin embargo, durante todo el verano el conjunto italiano se ha mostrado inflexible en esos 13 millones de euros, llegando a rechazar una oferta inferior del Sevilla e incluso del Olympique de Marsella, que finalmente acabó rindiéndose en la carrera por el montenegrino y se ha puesto a buscar otros objetivos. Pero el Sevilla no, el Sevilla ha seguido en esta guerra fría con el Inter y la próxima semana podría haber novedades dependiendo de cómo se dé el 'play off' de Champions ante el Basaksehir.

Los días van pasando, el cierre del mercado de acerca y el Inter está viendo como el jugador sigue en Milán, cobrando una alta ficha que podría venirles muy bien para otro refuerzo, por lo que habría decidido bajar sus pretensiones por Jovetic. Así lo asegura hoy Diario de Sevilla, que desvela que el conjunto de Nervión ya tiene en su poder una buena rebaja por el montenegrino, del 50%, por lo que ahora el jugador podría salir de Milán por algo más de seis millones de euros.

Sea como fuera, es indispensable para que el Sevilla se lance definitivamente por Jovetic que el jugador acepte rebajar sus emolumentos. Lo que parece claro es que el tiempo juega a favor de los nervionenses.