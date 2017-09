Jesús Navas: "Lo daré todo por el 16"

Jesús Navas ha sido el protagonista del último programa de ABP en la televisión del club blanquirrojo. El extremo palaciego ha dado su visión de su vuelta al Ramón Sánchez Pizjuán y de cómo ha cambiado el club, además de otras cuestiones.

Vuelta: "Estaba con la incertidumbre de venir, mi primera opción siempre fue el Sevilla, pero había que esperar. Sabía que se iba a hacer porque las dos partes queríamos, pero es verdad que se hizo largo. La afición me apoyó muchísimo y me pidió muchas veces que volviera. Ahora estar de nuevo aquí, en un club que me lo ha dado todo, poder disfrutar de este estadio y esta afición, es todo un lujo"

Nuevo dorsal: "La afición daba por hecho que iba a venir y también me pedía que llevara el número 16. Siempre lo tuve claro. Llevarlo y darlo todo por él, que no puede estar ahí es un orgullo porque es alguien que ha marcado mucho aquí, abrió la puerta de los títulos y personalmente para mí significa mucho. Siempre estaba con él, en las concentraciones, en el autobús. Era muy maduro y representa muchos valores para mí y para todo el sevillismo".

Objetivo: "Soy muy exigente, me siento con mucha fuerza y he vuelto para darlo todo".

Expectativas: "Desde que me fui el grupo ha ido cambiando, pero siempre ha crecido, ha estado arriba y ha ganado títulos. Ahora hay mucha calidad, creo que hay un gran equipo para hacer cosas".

Inglaterra: "El ritmo en la Premier es muy alto y personalmente creo que me ha venido muy bien en muchos sentidos. Siento que he crecido y me ha ayudado mucho".

Jugar en el lateral: "Me lo preguntó Guardiola y yo no dudé en decirle que contara conmigo. Quería jugar y además, ya con Dani Alves retrasaba mi posición para cubrirle las espaldas".

Pablo Blanco, sobre el palaciego: "Si se trata de Navas, no me importa que él me supere en partidos jugados con el Sevilla, pero que sepa que le acompañaré en el podio"