Arias sobre Lucas Pérez, Jovetic, Arana, Amavi...

Tras completar la planificación deportiva de este verano, Óscar Arias, director deportivo del Sevilla, ha hablado en los micrófonos de Radio Sevilla, donde, principalmente, ha tratado la cuestión del tercer delantero, defendiendo a los que hay actualmente (Muriel y Ben Yedder), pero reconociendo que tantearon otras opciones.

Además, ha explicado por qué tantas opciones para el lateral izquierdo y la llegada, finalmente, de Carole.

Tercer punta: "No hubo ninguna indefinición en ese sentido. Desde el principio las necesidades del club terminaban con el lateral izquierdo y no teníamos ninguna necesidad más. El Sevilla es un equipo habituado a moverse bien en el mercado y a esperar opciones que puedan ser interesantes. Siempre estamos abiertos por si puede aparecer alguna oportunidad o alguna opción volverse una necesidad".

Lucas Pérez: "No es que fuera una opción de última hora. Al principio el Arsenal quería venderlo y lo descartamos por su alto precio. En el tramo final se buscaba una salida que pudiese permitir que saliese sin coste de traspaso, asumiendo un salario alto. Estábamos pendientes de esa posibilidad, sin ser una necesidad, podría haber sido una oportunidad pero la necesidad pasaba por contratar un lateral. Esa oportunidad se cerró porque el futbolista buscaba un sitio donde jugar y sentirse a gusto, le hacía ilusión la opción del Deportivo y nada más".

Jovetic: "Lo barajamos al principio, antes de la incorporación de Muriel. Pero era una opción elevadísima en el coste, inasumible para nosotros. Fue una opción que nos hubiese gustado, que podríamos haber valorado en unos números que nos interesaran, pero en ningún caso en los números en los que estaba. Era excesivo".

Muriel: "Esto del fútbol es muy complicado, porque al final todo se queda en que la pelota da en el poste y entra o sale. Es tremendamente injusto porque no va acorde a la realidad. El futbolista lleva con nosotros escaso tiempo, además ha venido acompañado con diferentes circunstancias que no le han permitido asentarse del todo, pero si somos objetivos el tiempo que ha jugado, creo que todos hemos visto que es un jugador con muchísimas posibilidades, con unas condiciones fantásticas y un margen de crecimiento muy grande. No es un goleador nato pero va a asumir una cuota de goles importantes y le va a dar muchos extras al equipo en otras facetas del juego que otros delanteros no te aportan".

Ben Yedder-Muriel: "Tenemos dos goleadores. Desde el primer momento se habla del goleador de los 20 goles. Juzgarle sólo por los goles y ponerlo por encima de su capacidad de trabajo o las situaciones que cree no me parece una lectura correcta. Un futbolista puede meter 15 goles y ser un jugador importantísimo o meter 20 y no ser tan importante. Me preocupa el halo que se forma alrededor del jugador por el mero hecho de que ha costado una cantidad de dinero. Eso puede hacer que nos volvamos excesivamente impacientes y no tengamos la paciencia necesaria para esperar a que llegue a su mejor nivel. Estoy seguro de que van a alcanzar los dos una cuota de goles importante, pero también va a haber aportación de otros jugadores. Tenemos un potencial ofensivo importante. Si un futbolista mete 30 goles pues muchísimo mejor, pero va a haber jugadores que tendrán una aportación de goles importante".

Mercado invernal: "Mucho dinero no hay, pero tenemos posibilidades de hacer alguna incorporación si llega el caso y se da en las condiciones adecuadas"

Opciones variopintas para el lateral zurdo: "Si nos quedamos en la superficie podemos valorar las cosas con los adjetivos que queremos. No ha habido cambios de criterio. Son situaciones que se manejan de manera diferente. Teníamos cerrado el tema de Amavi, pero por diferentes circunstancias no se pudo inscribir, entendíamos que era una opción de futuro. Por circunstancias ajenas a nosotros no se pudo hacer y hemos valorado situaciones que nos han llegado".

Arana: "Hay situaciones que nos interesan de cara a futuro que no hemos podido cerrar por las posturas de sus clubes. Si no te lo quieren vender, no te lo quieren vender. Seguimos pensando de cara al futuro intentando hacer incorporaciones, pero en ese tiempo se presentan otras opciones que nos dan lo que el equipo necesita para mejorar esa posición. No es que vayamos dando bandazos. No cambiamos el criterio, cambiamos la opción. Buscas un jugador que dé una solución en ese momento concreto, y dentro de eso pueden encajar diferentes perfiles, un joven con proyección o alguien que solvente la papeleta a corto plazo. Si Arana, del que tanto se habló, hubiese llegado, sería una situación como la de Muriel, una opción para tener cierta paciencia. Se espera que en un día llegue a ser ese jugador importante, pero no lo es a día de hoy. Es bueno y va a ser mejor, esa es la línea de trabajo".

Zeegelaar: "Se han hablado tantas cosas de Zeegelaar me ha sorprendido de que se conociese tanto a ese jugador como para tener una opción tan formada. Hablar con tanta contundencia y rotundidad? Intentamos traerlo pero al final el Sporting se desmarcó con unas peticiones que estaban fuera de lugar después de la negociación y en ese sentido el club fue inflexible y no accedimos".