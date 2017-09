Berizzo arranca como Caparrós

No han faltado las críticas en los primeros pasos de Eduardo Berizzo como entrenador sevillista. La sufrida clasificación en Champions ante el Basaksehir y el pésimo partido firmado ante el Getafe, pese al triunfo, habían suscitado una cierta inquietud atenuada por la convincente victoria ante el Eibar.

Pero más allá de esas sensaciones que mejoran poco a poco, al argentino le respaldan los resultados. No en vano, aún no ha perdido en sus cinco primeros encuentros oficiales como técnico nervionense, con tres victorias y dos empates, algo que no conseguía ningún otro entrenador desde Joaquín Caparrós.

El utrerano, con el equipo por entonces en Segunda división, arrancó con cuatro victorias seguidas ante Murcia (2-1), Salamanca (0-1), Elche (1-2) y Lleida (2-0), empatando en la quinta jornada ante el Leganés (1-1) y prolongando su condición de invicto una jornada más, al vencer en la sexta al Albacete (1-0).

Desde entonces han pasado por en banquillo sevillista Juande, Jiménez, Álvarez, Manzano, Marcelino, Míchel, Emery y Sampaoli, pero ninguno de ellos finalizó a su quinto partido sin conocer la derrota.