Castro: "Con algunos fichajes nos quedamos con la miel en los labios"

José Castro se ha referido a diversos asuntos en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla. Los siguientes tienen que ver con la planificación de Óscar Arias:

La mayor inversión de LaLiga, salvo el Barça

"Estoy muy contento. Siete puntos de nueve, y hemos logrado pasar la previa de Champions, lo que es muy importante para la entidad. Hemos conformado una plantilla al unísono entre los técnicos y el entrenador, y a partir ahí sólo quedar esperar a que lleguen los resultados. Hemos realizado el mayor esfuerzo económico en LaLiga y por un solo jugador, si exceptuamos al Barça, que ha pagado 150 millones por un solo jugador. Todo el mundo dice que tenemos un plantillón y vamos a por todo en todas las competiciones. El dinero está en el campo".

Objetivos de la temporada

"El objetivo en Liga es siempre el máximo, que sabemos cuál es porque hay dos grandes clubes con presupuestos astronómicos y otro que nos dobla, pero el fútbol es fútbol y vamos a luchar por todo. En Champions hay que ir a por los cuartos. El año pasado, de diez eliminatorias con el Leicester hubiéramos pasado nueve. Fueron dos partidos muy raros, con palos y penaltis. Y en la Copa del Rey, también. La hemos ganado varias veces en la última década. Hay que ir a por ella. Para ello tenemos dos grandes futbolistas por puesto y recambios para ir a por todas las competiciones".

Debut en Champions y sorpresas en la Liga

"El gusanillo siempre se tiene, porque aunque hemos construido una muy buena plantilla, hay clubes que también se han reforzado y te lo van a hacer pasar mal. Hay presupuestos muy superiores (en referencia al Madrid), que triplican el de otros equipos, y en las tres primeras jornadas, han empatado dos partidos. Los demás también corren, luchan y te lo ponen complicado".

La fuerte inversión en Muriel

"No me tiembla el pulso al fichar a Muriel porque hay estudios y sabemos qué podemos gastarnos. Llevamos varios ejercicios con beneficio al estar en Champions, una competición que te da dinero y prestigio. Nos da posibilidades para que el dinero esté en el campo y para que disfruten los sevillistas. Así podemos seguir creciendo en Liga, Copa y Champions".

Preocupado por la tendencia del mercado de fichajes

"El fichaje de Neymar es una barbaridad. Primero porque ningún jugador vale ese dinero y, sobre todo, me preocupa por el Fair Play Financiero. La liga francesa se lo ha saltado. El PSG no es capaz de generar esos ingresos. Aquí LaLiga lo ha hecho bien. Puedes tener jugadores en función de la capacidad que tu club tenga de ingresar".

¿Dudas en la recta final del mercado?

"Con algunos posbibles fichajes nos hemos quedado con la miel en los labios. Siempre puede pasar. Se quedan ahí pero no significa que no puedan venir en otra temporada".

Su intención era gastar más

"Hay muchos movimientos. Berge es un jugador que seguimos desde hace mucho tiempo. Es una ilusión que esté con nosotros. Es verdad el lateral francés (Amavi), y no pudo ser. Y respecto al delantero, pues igual. Siempre se puede hacer más y mejor. Pero no siempre se puede conseguir todo. Estamos bastante satisfechos. Todas las plantillas son ilusionantes. Como los resultados no están y no sabemos a dónde va a llegar. Hay que esperar resultados. Está plantilla al menos no es peor que la del año pasado, pero eso hay que ratificarlo en el césped".