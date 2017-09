No sólo de la pura fantasía vive Ganso

No exagera el tópico de que los genios suelen ser unos incomprendidos, porque se cae en el error de pedirles lo mismo que al resto cuando sus condiciones les convierten en especiales para lo bueno y para lo malo. Ganso lo ha sufrido desde que aterrizó en Nervión, procedente de un fútbol con un ritmo inferior y sin posibilidades suficientes para adaptarse a la exigencia del español, porque el entrenador que lo quiso después no le correspondió con el cariño que precisa un jugador de este tipo. Berizzo ha comprendido desde el principio su naturaleza y a base de confianza está maximizando su talento a la vez que le ayuda a crecer en otros aspectos fundamentales para hacerse un hueco en este Sevilla.

Y es que, Ganso ya no sólo vive de la fantasía, de detalles que, por otro lado, han servido para resolver partidos, sino que aporta en otros apartados, como, por ejemplo, de cara a portería. No en vano, en los últimos nueve partidos que ha jugado como sevillista, ha marcado cinco goles, con tantos a Formentera, Granada (2), Getafe y Eibar. Esta campaña ha salido como titular en los tres encuentros, superando ya sus registros de la campaña anterior, en la que nunca disputó tres seguidos, y brindó el triunfo ante los azulones con un toque mágico y abrió la cuenta contra los armeros, choque en el que silenció con datos a todos los que le recriminan que no colabora en otras tareas y el equipo juega con uno menos sin balón. De hecho, Paulo Henrique Ganso se erigió en el segundo futbolista nervionense que más balones recuperó, por detrás de N´Zonzi e igualado con Sarabia y Navas, con un total de seis, uno de ellos en la jugada de la segunda diana.

El brasileño se ha puesto el mono y trata de devolver la confianza a Berizzo con un trabajo al que estaba poco acostumbrado pero que está dispuesto a realizar tal y como los números reflejan. Ya en Getafe fue el tercer efectivo sevillista que más corrió con 10,7 kilómetros, si bien le faltó la presencia en el campo que sí tuvo contra el Eibar, exhibiendo una mejoría evidente a medida que el preparador argentino prolonga su fe en él. Un genio con alma y compromiso que pide paso ahora que vuelve Banega.

Ya ha jugado la mitad que en la 16/17

En el fútbol casi nada es casualidad, suele existir una explicación cuando se mejora el rendimiento, y, en el caso de Ganso basta con mirar los minutos de juego. De hecho, en el arranque de la temporada ya ha superado la mitad de su participación a las órdenes de Sampaoli, que lo sumió en el ostracismo y lo expuso en partidos en los que estaba condenado al fracaso, como en el Bernabéu. Así, con sus tres titularidades, Ganso ya acumula en este curso liguero un total de 267 minutos, mientras que con el casildense únicamente acumuló 485 en toda la LaLiga.