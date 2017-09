Castro, sobre el Liverpool, el objetivo en la Champions, el nivel de la plantilla y Vitolo

El presidente del Sevilla, José Castro, ha atendido a los medios de comunicación en el aeropuerto antes de salir hacia Liverpool, donde el equipo de Eduardo Berizzo comenzará este miércoles su andadura en la fase de grupos de la Liga de Campeones 17/18. Estos son los temas que ha tratado el mandatario blanquirrojo:

Preparados

"Comienza la fase de grupos y ningún lugar mejor que Anfield para hacerlo. Estamos enormemente satisfechos: es el tercer año seguido que vamos a participar en la Liga de Campeones. Lo haremos frente a un rival mítico, con un equipo que ya le ganó al Liverpool en la fina de la Europa League y con la maleta cargada de ilusión".

Exigencia

"Va a ser un partido duro. Esperemos que seamos capaces de desarrollar todo el fútbol que tiene esta buena plantilla que hemos conformado. Nuestro objetivo es lograr todo y somos conscientes de nuestras limitaciones, pero tenemos que superar lo de la pasada temporada. Hay que ir más adelante".

¿Revancha?

"Seguro que el Liverpoool querrá revancha, por la final de la Europa League. En la primera parte fueron superiores, pero en la segunda dimos un recital. No obstante, ésta es otra competición y lo importante es que el aficionado esté orgulloso de su equipo. Quien no lo esté es que sabe de esto. Seguro que los nuestros se van a hacer notar en Anfield. Nuestro himno dice que 'nunca se rinde' y vamos a estar acompañados. Esperemos que no ocurran altercados. Los pasados fueron en un estadio neutral. A nuestros aficionados les damos las normas pertinentes para que nada ocurra. Para eso viaja con nosotros siempre nuestro jefe de seguridad".

La plantilla

"El equipo no es peor que el del año pasado. Es un contratiempo lo de Nolito. Es verdad que hay muchos jugadores distintos y un entrenador nuevo, y que hay que adaptarlo todo, pero estamos satisfechos con siete puntos de nueve. Tenemos dos jugadores por puesto porque sabemos la exigencia de las tres competiciones. Excepto el Mudo Vázquez, todos los jugadores han tenido minutos".

Vitolo

"Vamos a emprender las acciones pertinentes por una renovación que entendemos que se hizo. Tras el estudio jurídico, entendemos que tenemos razón y vamos a defender los derechos del Sevilla. Tenemos claro que ese contrato era firme. Está por escrito y verbalmente, y pensamos que tenemos razón, pero no vamos a desvelar nada".