Ellos saben cómo ganarle al Liverpool

Menos de 16 meses después de la noche mágica en Basilea en la que el Sevilla entró en la historia como el único pentacampeón de la Europa League, los nervionenses se medirán de nuevo con su rival en aquella final, el Liverpool de Jürgen Klopp. Y, aunque tampoco ha pasado tanto tiempo, la plantilla blanquirroja ha sufrido muchos cambios desde entonces, hasta el punto de que sólo siete futbolistas permanecen en Nervión, y únicamente cinco de los que partieron en el once inicial en el partido contra los ´Reds´, que terminó 1-3, casos de David Soria, Carriço, Escudero, N´Zonzi y Banega. Este último se marchó ese verano al Inter para regresar en la pasada ventana de transferencias. A estos se suman Rico y Pareja, que no participaron en el choque pero formaban parte del plantel.

Ellos, los ´supervivientes´, ya saben lo que es ganarle al Liverpool y en varios casos partirán seguramente de nuevo en el once inicial en Anfield, lo que tienen asegurado Escudero, sin competencia en Champions al no inscribir a Carole; Banega, que regresa tras dos partidos sin jugar por su sanción liguera, y N´Zonzi. También cuenta con opciones Carriço, de la partida ante el Eibar, si bien su lugar lo podría ocupar Kjaer, reservado el sábado. La portería en cambio corresponderá a Rico, suplente en la final, mientras que Pareja se juega un puesto con Lenglet. Sea como fuere, todos están deseosos de superar de nuevo al Liverpool y empezar a lo grande.

Sólo Touré, del once 'red', no continúa en la plantilla

Al contrario que el Sevilla, del once utilizado por Klopp, que, a diferencia del por entonces nervionense Emery, también repite, continúan en la plantilla del Liverpool todos los futbolistas a excepción del retirado Touré. El resto de aquella alineación tendrá la oportunidad de repetir, algunos como titulares indiscutibles y otros como posibles repuestos. Mignolet, Moreno, Can, Firmino y Coutinho lo tienen casi asegurado.