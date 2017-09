Coutinho estará en el banquillo del Liverpool; Correa, titular en el Sevilla

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El atacante brasileño Philippe Coutinho, frustrado fichaje del Barcelona e inédito aún esta campaña en el Liverpool, se queda en el banquillo para el encuentro de la Liga de Campeones de esta noche contra el Sevilla, en el que el argentino Joaquín Correa jugará por la banda izquierda.

En el once del técnico sevillista, el argentino Eduardo Berizzo, también son novedad los dos centrales: su compatriota Nico Pareja y el danés Simon Kjaer, así como el mediapunta argentino Éver Banega, que no jugó en LaLiga por sanción, y continúa en la punta de ataque el francés Ben Yedder, en detrimento del colombiano Luis Muriel.

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, que ya adelantó la titularidad del meta alemán Loris Karius, apuesta en el lateral derecho por el inglés Joe Gómez y recupera al internacional egipcio Mohamed Salah, que no se entrenó el martes por estar enfermo.

El Liverpool alinea a Karius; Gómez, Matip, Lovren, Alberto Moreno; Emre Can, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino y Mané.

El once del Sevilla está formado por Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Nico Pareja, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro; Jesús Navas, Ben Yedder y Correa.