Liverpool 2-2 Sevilla FC: Anfield, ´This is el Sevilla´

El 'You´ll never walk alone' dio paso a una vertiginosa primera mitad en Anfield, donde el Liverpool de Jürguen Klopp avisó a Sergio Rico hasta en dos ocasiones nada más comenzar el partido, por medio de Emre Can y Sadio Mané. Un empuje al que los de Eduardo Berizzo, con Nico Pareja y Kjaer como pareja de centrales y el 'Tucu' Correa ocupando la banda izquierda ante la ausencia del lesionado Nolito, respondieron con contundencia, adelantándose en el marcador por medio de Wissam Ben Yedder en el minuto cinco. El ex del Toulouse certificaba el 0-1 después de una excelente jugada elaborada en la frontal del área 'red' que Escudero, desde la izquierda, acabó metiendo en la olla previo error del central Lovren. Un tanto que frenaba momentaneamente a un impetuoso Liverpool que veía cómo los de Berizzo estaban muy bien colocados defensivamente.

Con Guido Pizarro y Éver Banega jugando en paralelo en la zona ancha, los de Nervión necesitaban pausar el partido, viendo cómo Mané y Firmino volvían a aproximarse con peligro a la portería de Sergio Rico. El Sevilla, muy ordenado e intentando buscar transiciones rápidas, echaba en falta conectar algo más con hombres como Banega, que le imprimieran pausa al juego, mientras que perdían demasiado pronto la pelota. Una inestabilidad de la que rápidamente se aprovecharía Firmino, igualando el encuentro en el 21´ tras una sensacional pared de Alberto Moreno con Henderson. Emre Can, minutos después, cruzaba en exceso la pelota, saliendo fuera al buscar el palo largo. Minutos de auténtico colapso sevillista de los que Klopp se aprovecharía, imponiendo un ritmo que en el epílogo de la primera mitad acabaría asfixiando literalmente a los blanquirrojos.

Salah, en el 37', le daría la vuelta al marcador, aliándose con la fortuna para hacer el 2-1. Tras recuperar el esférico en la frontal previa falta a N'Zonzi, el esférico rebotaba en Kjaer para acabar entrando en la portería defendida por Rico. El Sevilla no atisbaba mejoría y Berizzo ya pensaba en el descanso, recordando eso de 'This is Anfield'.

Para colmo, Pareja protagonizaría un penalti de juveniles en el 42', tras un acoso y derribo en el área sobre Mané. Cuando todo hacía presagiar que el 3-1 subiría al marcador, Firmino estrellaba el balón en el palo, mientras que el guardameta sevillista se tiraba al lado contrario. Un golpe de suerte que dejaba aún con vida al Sevilla, que vería cómo Pizarro se marchaba lesionado instantes antes del paso por vestuarios.

La segunda mitad comenzó como acabó la primera, con un control total de los 'reds', que seguían asfixiando con su fútbol a los de Berizzo. Si primero fue Firmino el que lo intentó en una internada, a la hora de partido lo hicieron Salah y Mané, sacándose un disparo a la media vuelta desde el balcón del área que salió alto. En el 68', Rico evitaría el tanto de Wijnaldum, dando muestras nuevamente de que el Sevilla sufría en exceso. El Liverpool exigía física y mentalmente, y los de Berizzo volvían a hacer aguas. De ahí que el 'Toto' decidiera darle entrada a Muriel por Ben Yedder, en busca de algo más de movilidad arriba. Y no le salió mal la jugada al argentino, llegando el gol del empate en el 72' por parte de Correa, quien conectó con el colombiano en tres cuartos de campo. Sería Muriel, en el añadido, quien tendría el 2-3 en sus botas, aunque echó el balón fuera. Un empate a dos que, en un escenario como Anfield, y en Champions, se antoja positivo. Un punto importante que recuerda a los 'reds' que 'This is el Sevilla Fútbol Club'.

Liverpool: Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Henderson, Emre Can (Coutinho, 75'), Wijnaldum, Salah (Oxlade-Chamberlain, 89'), Mané (Sturridge 83') y Firmino.

Sevilla FC: Sergio Rico, Mercado, Pareja, Kjaer, Escudero, Pizarro (Sarabia, 45'), N'Zonzi, Jesús Navas (Corchia, 83'), Banega, Correa y Ben Yedder (Muriel, 69').

Árbitro: Danny Makkelie (holandés). Amonestó a los locales Alberto Moreno y Gomez, expulsado en el último minuto por doble amarilla; y a los visitantes Mercado, Banega y Pareja. Expulsó a Eduardo Berizzo (60').

Goles: 1-0 (5') Ben Yedder; 1-1 (21') Firmino; 2-1 (36') Salah; 2-2 (72') Correa.

Incidencias: Primer partido de la fase de grupos de la Champions League, disputado en Anfield.