Liverpool FC-Sevilla FC: Debut a la altura y con condimento

su andadura en la máxima competición continental a nivel de clubes () en uno de los mejores escenarios posibles, un estadio que está al nivel del soñado estreno, al que no le faltará un perejil. Y es que en, templo del fútbol europeo y patria del conocidísimo You´ll never walk alone, espera a todo un grande como el Liverpool, inmerso en un cambio de filosofía desde la llegada de, quien aboga por un fútbol más combinativo en un país en el que la pelota, precisamente, no brilla por su protagonismo. Unen horas bajas (su último título fue la Copa de la Liga en 2012) que busca renacer en su regreso a la Champions y que, precisamente, tiene cuentas pendientes con el Sevilla desde que los blanquirrojos le dieran la vuelta al marcador en la final de la Europa League de 2016 en Basilea, imponiéndose finalmente por 3-1 con una sensacional actuación de Coke Andújar. Ingredientes varios en un estreno también especial para, quien debuta en Champions como entrenador después de haber hecho sus pinitos ante el Basaksehir en la previa.

Para ello, el de Cruz Alta contará con la baja importante de Nolito, quien acabó el duelo del sábado contra el Eibar con problemas en el isquiotibial. Una ausencia que se sumará a las de Carole, no inscrito para la Champions, y Geis, no convocado por el ´Toto´. Una lista para la que el argentino recupera a sus compatriotas Pareja, Pizarro y Banega, que no llegaron a tiempo para el del Eibar al estar convocados con Argentina. Un defensa, Pareja, que podría volver al centro de la zaga, al igual que Kjaer; estando por ver cuál será la pareja de centrales por la que opte Berizzo. Con Mercado y Escudero en los laterales, N´Zonzi estaría acompañado en principio por Éver Banega y Guido Pizarro, aunque no sería descabellado que el ´Toto´ intentara buscarle un sitio a Ganso, quien ha demostrado en este inicio de temporada ir en ascenso. Con Correa ocupando el costado de Nolito y Navas por su carril, la punta de lanza seguiría estando reservada para un Ben Yedder que ha demostrado haberle ganado la tostada a Muriel en este inicio. Un once de garantías en el que Sergio Rico defenderá la portería ante un Liverpool que cuenta con las lesiones de Lallana y Nathan Clyne, así como la duda del brasileño Coutinho, inédito esta temporada por unas supuestas molestias en la espalda después de su ´affaire´ con el Barcelona. Es decir, un duelo con todos los condimentos que requiere un estreno en la Champions.