Un futuro avalado por la historia

El Sevilla dio la cara en Anfield Road ante el Liverpool, donde empató a dos goles. No se achantó en uno de los coliseos más emblemáticos del balompié del Viejo Continente, no estuvo cohibido por una de las aficiones más fieles de las Islas Británicas, saliendo airoso y más vivo que nunca de la comparecencia más difícil a priori que tendrá durante esta Fase de Grupos. Aunque finalizó con un sabor agridulce, puesto que, si bien es cierto que el conjunto inglés pudo haber ganado, también lo pudo haber hecho el cuadro hispalense si Luis Muriel hubiese estado más fino en la prolongación.

De todas formas, el equipo que dirige Eduardo Berizzo dio un paso adelante para lograr su clasificación para los octavos de final, el cual ahora tiene que consolidar en su primer encuentro como local en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Maribor, hecho que está respaldado por las participaciones pretéritas de la escuadra blanquirroja en la Liga de Campeones.

Y es que los debuts de los de Nervión en su coliseo en la máxima competición continental no pueden ser mejores. En el curso pasado, tras empatar ante la Juventus en el duelo inaugural, el Sevilla venció en su estadio al Olympique de Lyon (1-0). En la 2015/2016, el combinado sevillista inició la Fase de Grupos goleando al Borussia Mönchengladbach por 3-0. En la 2009/2010, la historia no fue diferente: estreno de la competición como local y triunfo ante el ya desaparecido Urinea Urziceni, de Rumanía, por 2-0. Finalmente, en la campaña 2007/2008, después de caer ante el Arsenal por 3-0, el Sevilla se repuso en su terreno de juego con una victoria ante el Slavia Praga por 4-2. Cuatro triunfos en sus cuatro primeras contiendas en su feudo. La racha no puede ser mejor, y el contrincante para mantenerla es muy propicio, puesto que el que visitará el Sánchez-Pizjuán el 26 de septiembre será el Maribor esloveno, el que se presupone componente más débil de todo el grupo, pero que el miércoles dio un aviso, después de conseguir sacar un punto, en su campo, ante el Spartak de Moscú.