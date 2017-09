El Girona, listo para recibir a un "transatlántico" como el Sevilla

Girona/Sevilla, 16 sep (EFE).- El Estadio Municipal de Montilivi acogerá este domingo un interesante duelo entre el Girona y el Sevilla, un rival que es "un transatlántico" para los catalanes, según reconocía en la víspera el técnico rojiblanco, Pablo Machín.

Siempre consciente de la dificultad de codearse con los mejores equipos españoles, el entrenador soriano también destacó la "calidad inmensa" de los hispalenses. Para hacer frente a ella, Machín podría introducir los primeros cambios en una alineación titular que hasta el momento ha sido la misma en los tres encuentros de liga disputados.

De hecho, si vuelve a salir con el once de los partidos ante Atlético de Madrid, Málaga y Athletic, el técnico gerundense habrá alineado a los mismos futbolistas por cuarto partido consecutivo por primera vez desde que se sentó en el banquillo de Montilivi en marzo de 2014.

Precisamente, después de la derrota del pasado domingo contra el Athletic, una de las variaciones que podría introducir el entrenador soriano es volver al 5-3-2 que tanto utilizó la temporada pasada. En San Mamés, los de Montilivi tuvieron muchas dificultades para llegar al área local y para conectar con un Stuani que estuvo demasiado solo en ataque.

Con la idea de mejorar en este aspecto, Machín podría dar entrada a Larry Kayode o Michael Olunga para que acompañaran al delantero uruguayo en la delantera rojiblanca. Aun así, parece improbable que finalmente decida hacerlo, ya que le obligaría a prescindir de Borja García o Portu, dos de los jugadores más importantes de este equipo.

Pero por lo que se ha podido ver en los últimos entrenamientos, los cambios de Machín podrían pasar más bien por el centro del campo, donde Douglas Luiz tiene opciones de entrar en el lugar de Àlex Granell. Durante la semana, el brasileño, por el que el Manchester City pagó 14 millones este verano, y el catalán han alternado el protagonismo en algunos ejercicios tácticos, algo que puede interpretarse como una pista de la posible entrada en el once de Douglas Luiz.

Además, teniendo en cuenta que el equipo jugará tres encuentros en tan solo seis días y que la suya es la demarcación que más esfuerzo físico exige, el técnico, que tiene las bajas de Carles Planas y David Timor, también podría dar descanso a uno de los dos carrileros hasta ahora titulares: Maffeo y Aday. De hacerlo, entraría en el once el colombiano Johan Andrés Mojica.

Quien sí que estará en la alineación titular de Pablo Machín es el central Bernardo Espinosa, que se enfrentará al equipo con el que debutó en Primera división.

Además, el colombiano también protagonizará un interesante duelo con su compatriota Luis Muriel, un delantero "diferente que tiene una explosividad que he visto en pocos jugadores", destacaba Bernardo esta semana.

Por otra parte, el Sevilla no conoce la derrota en los seis partidos oficiales disputados esta temporada -tres del torneo doméstico y tres en el europeo-, y el domingo defiende esa condición de invicto en el estadio Motilivi.

El equipo que esta campaña entrena el argentino Eduardo Berizzo sigue en proceso de consolidación de los nuevos sistemas y de los nuevos jugadores, pero mientras tanto los resultados acompañan.

Empezó el curso con la eliminatoria previa a la fase de grupos de la Liga de Campeones y ganó al Basaksehir en Estaumbul (1-2) y empató ante los turcos en Sevilla (2-2), mientras que en la primera jornada de la competición continental arrancó un valioso empate en el estadio Anfield frente al Liverpool inglés (2-2).

LaLiga Santander la arrancó en el Sánchez Pizjuán con otro empate (1-1) frente al Espanyol, pero después ganó en Getafe (0-1) y goleó al Eibar (3-0) en Sevilla.

Ahora, en este carrusel de partidos concentrados que tiene el calendario sevillista, llega, tras jugar el pasado miércoles en Liverpool, la visita al Girona, después recibirá el próximo miércoles a Las Palmas y al sábado siguiente le espera el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Por ello, Berizzo repartirá minutos entre sus jugadores y en Montilivi saldrá un once muy renovado en comparación al que se midió al Liverpool.

El propio entrenador anunció este sábado que los laterales franceses Sébastien Corchia y Lionel Carole tendrán su oportunidad el domingo.

Son bajas seguras por lesión el delantero Manuel Agudo 'Nolito' y el centrocampista argentino Guido Pizarro, mientras que se ha recuperado el medio Pablo Sarabia.

Tampoco estarán en este partido jugadores como el central argentino Nico Pareja, el central danés Simon Kjaer, el lateral izquierdo Sergio Escudero o el extremo derecho Jesús Navas, todos por descanso.

El caso de Navas es especial pues tendrá que esperar a otra cita, que podría ser el miércoles en el Sánchez Pizjuán ante Las Palmas, para alcanzar los cuatrocientos encuentros oficiales como sevillista en su dos etapas en el club donde se formó.

Alineaciones probables:

Girona: Gorka Iraizoz; Pablo Maffeo, Pedro Alcalá, Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Aday Benítez; Pere Pons, Àlex Granell o Douglas Luiz, Borja García, Portu; y Christian Stuani.

Sevilla: Sergio Rico; Corchia, Carriço, Lenglet, Carole; Krohn-Dehli, Franco Vázquez; Montoya, Éver Banega, Correa; y Muriel.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Colegio Vasco).

Estadio: Estadio Municipal de Montilivi.

Hora: 16:15.