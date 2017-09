Girona-Sevilla (0-1): Rotando y con Muriel dando

Resulta incuestionable que Berizzo va a necesitar a todos sus jugadores para llegar lo más lejos posible en las tres competiciones, pues para eso cuenta el argentino con un plantel tan profundo y con un altísimo valor de mercado; lo discutible, desde luego, es que realice cambios tan drásticos en sus onces de un partido a otro, aunque los datos digan lo contrario: es el mejor entrenador debutante en la historia del Sevilla (10 puntos), tiene al equipo segundo en la tabla, no ha perdido ningún partido y sólo ha encajado un gol en cuatro jornadas. Se le puede echar en cara poco, con los números en la mano. Lo que se le debe recordar es que todos los días no son fiesta y que es más fácil perder si no juegas bien. El meta del Girona se comió el 0-1 y Granell lanzó un penalti -que no era- al larguero en el 90´.

El equipo por el que apostó el 'Toto' de inicio en Montilivi alcanza los 114 millones de euros en el mercado, mientras que el del Girona se queda en 21. Talento le sobraba al cuadro nervionense, pero a los equipos no los hace únicamente la calidad, como se está comprobando. El de Machín, en cambio, es uno de esos que no necesitan dinero para ser equipo. Con un buen grupo, es capaz de competir contra cualquiera y al Sevilla le costó sangre tocar, pese a tener un centro del campo precisamente para eso, porque para tocar hay que tenerla, y los nervionenenses no la olieron hasta el minuto 15, cuando Banega bajó hasta su área para sacarla. No es que el Girona, empecinado en entrar por fuera y centrar, estuviese creando mucho peligro, es que le estaba poniendo bastante más tensión y orden.

Con Montoya y Sarabia más metidos por dentro, para ayudar a un ´trivote´ tan talentoso como frágil, el Sevilla comenzó a ganar empaque y a estirarse. En el 26, remató N'Zonzi un centro de Sarabia para que Iraizoz se hiciera la foto para el álbum de Panini; en el 29, Ganso filtró un pase interior hacia Sarabia, quien prefirió buscar a Muriel en lugar de pegarle, pese a que estaba perfilado hacia su pierna buena; y, un minuto después, el brasileño golpeaba desde lejos y el balón salía rozando el palo. Dos veces que recibía Ganso de cara, dos acciones de peligro para el Sevilla.

Ya no hubo más noticias hasta el descanso, el cual Berizzo no aprovechó para cambiar nada, como tampoco cambió el panorama al inicio del segundo acto: un Sevilla incapaz de trenzar tres pases y un Girona valiente e intenso. Juanpe perdonó a Rico, tras un saque de córner, y Muriel, poco después, evidenció una vez más que se desmarca muchísimo mejor que define. Al menos, en carrera, porque más tarde lanzó un par de faltas directas muy peligrosas desde larga distancia.

En el 63, Berizzo se decidió por fin a meter a Franco Vázquez. Lo extraño que es quitase a Ganso y no a su apadrinado Montoya. El caso es que es el 'Mudo' sólo necesitó unos segundos para dar una asistencia. De nuevo inició la carrera Muriel y, una vez más, definió de manera defectuosa, pero Iraizoz ayudó y el balón acabó entrando. Cuando el colombiano esté fino de cara a puerta, se va a hartar: se pone de gol con mucha facilidad.

Con el 0-1, el 'Toto' tomó otra decisión controvertida: metió a Mercado -por Montoya- para pasar a una defensa de cinco y dio alas a los catalanes, que se fueron con todo arriba los últimos 15 minutos. Faltas, córneres, entradas por banda, un gol salvado por Lenglet... Los de Machín apretaron hasta llegar el favor de De Burgos Bengoetxea, quien se inventó un penalti del 'Mudo' sobre Kayode en el 90'. Granell lo lanzó al larguero (¡bendita madera, dirá Rico!) y Muriel tuvo tiempo de echar en vano otra de sus carreras hasta un Iraizoz clave, a la postre, para que Berizzo pueda decir que el rotar no se va a acabar.

.

Ficha técnica:

Girona CF (0): Iraizoz, Bernardo, Muniesa, Juanpe, Aday, Mojica, Pere Pons (Kayode, minuto 79), Granell, Borja García, Stuani (Aleix García, minuto 66) y Portu (Olunga, minuto 79).

Sevilla FC (1): Sergio Rico; Corchia, Carriço, Lenglet, Carole; N'Zonzi, Banega, Ganso (´Mudo´ Vázquez, minuto 63); Walter Montoya (Mercado, minuto 76), Luis Muriel y Sarabia (Kronh-Dehli, minuto 86).

Gol: 0-1, minuto 68: Luis Muriel.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco. Amarillas para N´Zonzi, Juanpe, Corchia, Bernardo, Carriço y ´Mudo´ Vázquez.