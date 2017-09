Girona-Sevilla F.C.: La hora del cambio de armario

Tras un exigente empate a dos en Anfield ante el Liverpool, el Sevilla del 'Toto' Berizzo visita hoy Montilivi, refugio de un novato en Primera que aspira a hacerse fuerte en casa como tabla de salvación en su primera temporada en la élite. Un plan que, de momento, no se le está dando nada mal (con un 2-2 ante el Atlético y un 1-0 frente al Málaga) a los de Pablo Machín y que en la tarde de hoy pondrá a prueba los de Nervión. Un Sevilla que desde el inicio ha comenzado a notar las exigencias de un calendario Champions en el que Berizzo intenta encontrar el equilibrio en su idea de mantener a todos enchufados sin que el juego de la rotaciones merme la competitividad de su once, como ocurrió en la primera jornada de Liga, ante el Espanyol. Un cambio de armario en el que el argentino tendrá que tirar del fondo, dándole descanso a alguno de sus básicos y confiando en complementos que posibiliten un 'look' que no rompa con su esencia en Montilivi, donde el Girona intenta hacerse fuerte.



Se espera, por tanto, un once especialmente renovado con respecto al deen el que no estará, que sufre una lesión muscular en el isquiotibial derecho que ya le impidió viajar a, ni, que tuvo que ser sustituido el pasado miércoles con una sobrecarga en el gemelo derecho. Tampoco estaránni, con molestias, así como, a los que el 'Toto' ha decidido darles descanso. Recupera, en cambio, a Sarabia, que sufrió ante eluna contusión en el tobillo derecho, y, que vuelve de sanción. Es decir, un Sevilla muy remozado en el que podrían entrar de inicio hombres como, entre algún otro.

Enfrente, un Girona en el que Machín podría hacer algún retoque, entrando Douglas Luiz, por ejemplo, por Álex Granell.