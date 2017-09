Montoya, pese a todo, se viene "sintiendo bien"

Walter Montoya no encuentra su sitio, pese a que Eduardo Berizzo no deja de ofrecérselo. Ante el Girona, el argentino tuvo una nueva oportunidad, otra vez desperdiciada, aunque no sea así según su criterio: "Me vengo sintiendo bien desde hace ya bastante tiempo, con la confianza de los chicos y del técnico. Estoy muy contento".

Respecto al partido, reconoció que no fue del todo brillante: "El trabajo del equipo ha sido fundamental, con mucho esfuerzo y sacrificio. En la previa ya sabíamos que ellos tenían jugadores que nos podían complicar, pero salimos a por los tres puntos. Por partes lo hicimos bien y otras no tan bien, pero salimos a ganar".

"Hemos trabajado mucho y creo que estos tres puntos a la larga servirán de mucho", agregó, redundando en la idea de que "hay cosas que mejorar", pero que "ganando es mucho más fácil hacerlo".