Castro da un "sobresaliente" al inicio de temporada

José Castro ha valorado en la radio del Sevilla el inicio de temporada de los nervionenses, que ha calificado de "sobresaliente" por los resultados cosechados: "Hay un tema claro. Diez de doce puntos, siete partidos sin perder, haber pasado el play off de Champions... el mes es de sobresaliente, de sobresaliente absoluto. Es prematuro decir que el equipo está jugando bien, hay días que juega mejor y otros peor, pero mientras ese juego llega lo importante es ganar los partidos. Seguro que el juego mejorará más estando en las alturas, que estando agobiado en la parte de atrás", ha indicado.

Y es que el empresario cree que hay que ir con calma después de un verano en el que, una vez más, ha habido muchos cambios. "En esta temporada el director deportivo es nuevo, nueve jugadores, nuevos técnicos, son muchos cambios. Hemos comenzado bien. En otros años también ha habido muchos cambios y se han conseguido los objetivos. Y yo me hago una pregunta: ¿Todas las entidades son capaces de año tras a hacer cambios y conseguir los objetivos? Ahí dejo la pregunta", ha indicado.

Castro pide tiempo para que todo se vaya ajustando: "Hay cosas que ajustar, sin duda hay cosas que mejorar, es que es lógico que haya que ajustar cosas, pero me quedo con los resultados. Los resultados no son por casualidad. La realidad es que el equipo está en este momento asimilando unas nuevas ideas de un entrenador que lo ha hecho muy bien en el Celta y tiene un futuro enrome. Tenemos la suerte de tenerlo aquí y seguro que vamos a conseguir objetivos bonitos. Y además, cuando se ganan los partidos no se ganan por casualidad. Ayer no jugamos una buena primera parte, pero en la segunda además del gol de Luis Muriel tuvimos otras ocasiones claras que hubieran dejado el partido con más claridad".

Con quien no tiene ninguna duda de haber acertado es con Eduardo Berizzo: "Estamos encantados. Es un entrenador serio, responsable, imbuido en la idiosincrasia del Sevilla, es un entrenador al que le deseamos lo mejor, no sólo porque esté en el Sevilla, sino porque realmente es además de buen entrenador, buena persona. Para un presidente es de esos entrenadores que te da la tranquilidad que sabe llevar el grupo y estar en todo momento en su sitio".

También está muy contento con la plantilla, a la que considera "la mejor de la historia". "Me gusta ilusionar a la gente, pero con realidades. Estoy convencido de que hemos hecho la mejor plantilla posible, creo que la mejor plantilla de la historia del Sevilla, aunque eso lo dirán los números. Hemos ido a por las primeras opciones en la mayoría de los puestos. Creo que es la plantilla ideal para conseguir objetivos que están por encima de nuestras posibilidades", agregó Castro.

En este sentido, Castro se ha mostrado ambicioso con los objetivos del Sevilla para este curso. "Somos insaciables, queremos ganar todo e intentar todo. Intentando conseguir todo es la forma de que nuestro equipo sea capaz de llegar a lo máximo. La realidad es que es difícil año tras año conseguir objetivos, pero somos ambiciosos y tenemos que intentar todo. En Champions tenemos que intentar superar los octavos de final que es donde llegamos la temporada pasada, la Copa es un torneo tan bonito y que en pocos partidos te puedes poner en la final y la Liga ya sabéis lo competitiva que es con equipos tan potentes. Pero eso no nos va a quitar la ilusión de estar lo más alto posible. Hemos empezado bien, y siempre es bueno empezar con buenos resultados. Nuestro entrenador está utilizando a todos los jugadores de la plantilla y es importante tener a todos conectados, porque la temporada es muy larga y todos se tienen que sentir importantes", ha confesa.