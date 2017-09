El Sevilla firma el mejor arranque de su historia

El sufrido triunfo (0-1) conseguido ayer en Montilivi posibilita que el Sevilla de Berizzo firme el mejor inicio liguero de los de Nervión tras la disputa de las cuatro primeras jornadas de Liga, igualando así con los años 1941, 1971 y 2015. Tres victorias (Getafe, Eibar y Girona) y un empate (Espanyol) que suman diez puntos, como en citadas ocasiones.

El Sevilla no comienza una temporada sin perder en los primeros siete partidos desde hace nueve años (08/09), teniendo en cuenta los tres europeos disputados. Un récord, por tanto, que convierte al argentino Eduardo Berizzo en el primer entrenador del Sevilla Fútbol Club que, en el siglo XXI, no pierde ninguno de sus siete primeros partidos al frente del vestuario del conjunto blanquirrojo.

Rival número 59 en Primera

Montilivi acogió ayer un duelo inédito en competición oficial, pues Girona y Sevilla no se habían medido nunca antes en Liga ni en Copa del Rey. Será, por tanto, el rival número 59 de los sevillistas en Primera división. El único precedente, por así decirlo, son los enfrentamientos del pasado curso contra el Sevilla Atlético.

Los de Berizzo no estuvieron solos

No estuvo solo el Sevilla de Eduardo Berizzo en Montilivi, donde contó con un nutrido grupo de aficionados en la grada. Los sevillistas de Barcelona, entre ellos.

Hermandad en la previa

Durante la previa del encuentro de ayer en Montilivi no sólo se vivió la típica comida de hermandad entre directivas, sino que también hubo un encuentro entre aficiones en el que primó la cordialidad.

Carole debuta el 'Mudo' se estrena

Lionel Carole debutó en Montilivi como sevillista en un partido en el que Berizzo decidió darle descanso a Escudero. el 'Mudo' se estrenó este curso.

Un once de 114 millones pese a las rotaciones

Pese a las rotaciones de Berizzo, el valor de mercado del once blanquirrojo en Montilivi pone de manifiesto la profundidad de mercado del plantel sevillista. Un valor de 114 millones, frente a los 21 del equipo titular utilizado por Machín. No tiró el partido el 'Toto'.

Minuto de silencio en la previa

Girona y Sevilla protagonizaron un minuto de silencio durante la previa del encuentro en homenaje al padre, fallecido, de uno de los miembros del staff técnico. Club muy familiar.