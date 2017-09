Vitolo: "¿Un recibimiento hostil en Sevilla? Y qué le voy a hacer"

La vuelta de Vitolo al Sánchez-Pizjuán está únicamente en manos del entrenador de Las Palmas, según se desprende de las escuetas declaraciones que ha realizado el extremo canario a la salida del entrenamiento, este lunes.

El exjugador del Sevilla, al que José Castro dijo tener renovado y que pocas horas después se desplazó hasta la capital de España para firmar con el Atlético de Madrid, es consciente de que en Nervión no será bien acogido, pero dice no importarle, según recoge La Provincia. "¿Un recibimiento y un ambiente hostil en Sevilla? Y qué le voy a hacer. Viajaré si el entrenador me convoca", ha afirmado.

Así pues, Vitolo no se va a borrar del partido. Todo queda en manos de Manolo Márquez. Ahora bien, el internacional español dice no estar aún en plena forma, tras haber superado una lesión: "La rodilla ya está bien, aunque todavía estoy un poco falto de ritmo".