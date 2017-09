Berizzo confirma dos bajas, habla sobre las rotaciones, Muriel, Vitolo...

Eduardo Berizzo ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido contra Las Palmas en la que ha tratado varios temas de la actualidad nervionense.

- Tras este inicio flojo en cuanto al juego, ¿piensa poner ya un once tipo?

- Los sevillistas reconocen a su equipo juegue con juegue. No hay once tipo. Hay una plantilla de 25 y todos son necesarios. Cada partido necesita una revisión especial. No pensamos en el tercer partido. Nos enfrentamos a un rival muy bueno, que juega muy bien al fútbol. Hay que presionar bien. Al terminar un partido pensamos en el siguiente analizando el cansancio. En Gerona en la segunda parte jugamos bien. En los segundos tiempos imprimimos un ritmo que es difícil de sostener y para eso hace falta gente fresca. Habrá gente que repita y gente que no. No creo que hayamos jugado flojo.

- ¿Le cuesta al Sevilla arrancar bien los partidos?

- A lo o mejor no el arranque, pero sí que intercambiamos dominio del partido con el rival. En Liverpool tuvimos el dominio al principio, luego nos lo quitaron. Desaría que el control del partido sea de principio a fin. Tiene que ver con la posesión. En Gerona tuvimos la posesión, pero no profundidad y eso puede ser contraproducente porque generas ocasiones al rival de presionar. En la segunda parte tuvimos profundidad y pusimos a cuatro jugadores de gol. Queremos estandarizar los rendimientos entre el equipo A y el B para que no se resienta.

- ¿Cuándo veremos un Sevilla más parecido a su Celta?

- Deseo que se vea un Sevilla como al Celta. A veces las cualidades de los futbolistas se imponen a la idea del entrenador. Impregnan una idea. Mi idea es dinámico, profundo, ofensivo. Tal vez en el Sevilla, la cualidad de los jugadores hacen que se ralentice, tenemos más posesión. La construcción aquí es más lenta, pero más segura, en Vigo era más ida y vuelta, más vertical. Tenemos mucha pegada arriba, no hace falta generar muchas ocasiones porque ganamos a la mínima. Mi idea, y ojalá se vea, es que seamos un equipo dinámico, que presione. El proceso de cambio de un entrenador a otro necesita un tiempo que no regulo. En eso estamos.

- ¿Cómo están Pizarro y Nolito?

- Pizarro y Nolito son baja. Pizarro está muy bien, mañana se incorpora al grupo y Nolito el jueves.

- ¿Coincidió con Vitolo? ¿Cómo valora su marcha?

- No alcancé a coincidir con Vitolo porque estaba de vacaciones. Se fue, tomó una decisión que es personal. Yo tomo las mías. Hay formas que cuidar y tal vez en este caso no se respetaron. Creo que las formas no han sido las adecuadas. Pero Vitolo pertenece a otro equipo. Ahí termina. Jugamos contra un rival muy serio que juega muy bien. Solidificando nuestra idea. El ritmo y la intensidad deben erosionar al rival.

- Se ha quitado un peso de encima Muriel con el gol?

- Muriel lo expresó en su festejo. Para un jugador, meterla es parte de su estado de ánimo. No debe dejar de insistir. Es un futbolista de desmarque, de profundidad, que cuando los dejamos ante el gol aprovecha. Me alegran sus goles, como los de Wissam, ojalá marquen mucho.

- ¿Pueden Muriel y Ben Yedder jugar juntos?

- Muriel y Ben Yedder pueden jugar los dos juntos. Incluso en Girona lo pensamos porque jugaban con cinco defensas. Con Muriel en banda o con Ben Yedder como enganche.

- ¿Han hablado en el vestuario del tema Vitolo?

- No jugamos contra nadie en particular, sino contra Las Palmas. Será inevitable un ambiente hostil contra Vitolo, pero les pido educación. No sólo por la sanción, sino por dejar atrás circunstancias que sólo te enredan. Somos un equipo fuerte que no depende de nadie. El Sevilla es lo que es por su mística, por su orgullo.

- Ha encontrado en Sarabia un jugador muy dinámico que se adapta a la perfección a su estilo.

- Coincido con lo que dice de Sarabia. Es un futbolista de recorrido, que destraba cosas, que encuentra espacios, con gran capacidad aeróbica. Contra el Liverpool nos dio eso, contra el Girona jugando de extremo encontró su sitio en el volante. Como entrenador, futbolistas así se agradecen.