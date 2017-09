Berizzo dice que carece de un once tipo: "los 25 jugadores son importantes"

Sevilla, 19 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo, ha anunciado nuevos cambios en el encuentro de este miércoles ante la UD Las Palmas, un rival que "juega muy bien al fútbol", porque él carece de "un once tipo", al afirmar que dispone de "veinticinco jugadores y todos son importantes".

Berizzo aseguró este martes que el Sevilla "no se resiente juegue quien juegue" y "termina los partidos haciendo daño físico por la gente que entró de refresco", algo que dijo que "pasó la semana pasada, tanto en Gerona como en Liverpool", si bien es consciente de que "por ahora" no puede "convertir la posesión en profundidad".

El técnico cordobés consideró que "a Las Palmas se le hace daño metiéndole la intensidad que molesta a su juego" y que es lo único que le "preocupa del partido", en el que volverá al Sánchez Pizjuán Víctor Machín 'Vitolo', de quien señaló que no tiene "nada que decir porque se fue antes de integrarse a la pretemporada".

"Tomó una decisión personal. Igual las formas no se respetaron, no fueran las adecuadas. A mis futbolistas les digo que se centren en el partido. La gente seguro que generará un clima hostil, pero con educación", añadió al respecto.

Berizzo avanzó que su compatriota Guido Pizarro y Manuel Agudo 'Nolito' "son los únicos descartados por cuestiones físicas", a pesar de que "se integrarán al trabajo" en los próximos días.

También aseveró que sus dos delanteros, el colombiano Luis Muriel y el francés Wissam Ben Yedder, "pueden jugar juntos", algo que meditó "hacer en el partido ante el Girona".

El técnico sevillista indicó que "tal vez" el internacional colombiano "se quitó un peso de encima" al anotar el domingo su primer gol, ya que "para un delantero marcar es parte de su ánimo, es algo que lo tiene que llenar de confianza", por lo que "ojalá meta muchos más".

Berizzo espera "que se vea pronto" en el Sevilla "el juego desplegado por el Celta" -su exequipo- en temporadas anteriores, pero advirtió de que "la cualidad de los jugadores cambia la idea" porque el cuadro celeste "era un equipo de ida y vuelta", mientras que "aquí la construcción es más lenta, pero más rica".