"Emery tiene que volver al Sevilla; no sirve para nada"

La polémica suscitada entre Neymar y Cavani, compañeros de equipo en el París Saint-Germain, está salpicando ya a Unai Emery, al que muchos culpan de que no haya control en el vestuario del club galo.

El más duro en sus acusaciones ha sido Muricy Ramalho, entrenador brasileño que se encuentra ahora mismo en paro y que se dedica a comentar partidos en Sport TV, donde ha realizado unas duras declaraciones contra el vasco. "Ese equipo y ese entrenador son muy desorganizados. La culpa es de él por lo que ha sucedido. Es un lío. Todo sale una preelección, y no existe eso. Quien va a tirar un penalti está definido; quien va a tirar una falta está definido. Ese orden lo tiene que dar el entrenador. No estoy contra los entrenadores europeos, pero eso no sucede en ningún sitio. Es un 'banano'. No tiene moral. Él no definió quién debía golpear las faltas y los penaltis. Es el entrenador el que hace al PSG desorganizado. Tiene que volver al Sevilla. No sirve para nada", atacó.

Finalmente, apostilló que los millones que ha costado Neymar no deben interferir "en la cuestión técnica". "Primero, tiene que lanzar el penalti quien mejor lo tire. ¿Dónde se ve eso? En los partidos y los entrenamientos. Eso es una vergüenza. Si llega a ser un entrenador brasileño...", agregó.