Jesús Navas: "Ha sido un día redondo"

"Estoy muy feliz por la victoria, La verdad es que ha sido un día redondo", destacó el sevillista Jesús Navas, sobre el césped, al ser cuestionado por su gol ante las cámaras de beIN Sports, donde resaltó que "el equipo lo ha intentado hasta el final".

Sobre su efeméride, 400 partidos como futbolista del Sevilla, el palaciego resaltó que "400 partidos es una cifra increíble, al igual que el poder jugar aquí (en el Sánchez-Pizjuán) con mi equipo y la afición". "Hay que seguir disfrutando", apostilló el extremo, quien reconoció que su intención no era pegarle a puerta: "He tenido la oportunidad de tirar. He querido ajustar fuerte y al final... El gol de la victoria. Se ha peleado hasta el final; el equipo lo ha merecido".