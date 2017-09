El presidente de Las Palmas recula en el 'caso Vitolo'

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, se ha retractado de sus palabras con las que acusaba al Sevilla de actuar con "mala fe" en el 'caso Vitolo' y ha querido enfriar el asunto en declaraciones a la Cadena Cope.

El empresario ha querido dejar claro que las relaciones con el conjunto de Nervión siguen siendo buenas. "Creo que las cosas se han sacado un poco de contexto. Es una situación extraña. La UD Las Palmas tiene una magnífica relación con el Sevilla FC. Todo el conflicto viene por el 12,5 por ciento del traspaso que se acordó en su día y que reclamamos ahora, y quizá todo eso ha llevado al error entre la afición. Las Palmas no tiene ningún problema con el Sevilla FC. Quizás yo también me he excedido un poco al decir que el Sevilla FC ha actuado de mala fe porque no me ha pagado ese porcentaje. Pido disculpas por ello. Porque yo no tengo ningún problema ni con el sevillismo, ni con el Sevilla FC ni con su presidente, Pepe Castro", ha comentado Ramírez.

Ramírez espera que Vitolo juegue a su nivel habitual hoy: "Vitolo está normal. Bien, muy tranquilo. Posiblemente si tiene algún tipo de nerviosismo quizá no quiera transmitirlo".

También confirmó Ramírez que "la UD Las Palmas ya ha iniciado la solicitud de arbitraje a LaLiga" para percibir esos algo más de 4 millones de euros que reclama. Además, Ramírez confirmó que habrá comida de directivas: "Sí, por supuesto. Y en esa comida hablaremos de nuestras posturas diferentes, como dos empresas importantes dentro del mundo del fútbol".