Sevilla FC-Las Palmas: Marcado por el 'efecto Vitolo'

Era uno de los partidos esperados al conocerse el calendario. Los derbis ante el Betis... y la vuelta de Vitolo al Sánchez-Pizjuán tras su inesperada marcha del Sevilla F.C. El caprichoso destino ha querido que el canario visite dos veces Nervión esta temporada con distinta camiseta. En la segunda vuelta con el equipo que le ha fichado, el Atlético de Madrid (jornada 25 de Liga, fin de semana del 25 de febrero); y este miércoles con el conjunto en el que se formó y en el que juega cedido, la U.D. Las Palmas, en la jornada 5 de Liga.

Con los clubes enfrentados en un litigio que se resolverá en los tribunales por el pago de su cláusula, y con el Sevilla y sus aficionados sintiéndose traicionados, no será un día agradable para Vitolo, que sabe que le espera pasar un mal trago después de haber disfrutado de cuatro magníficos años en los que logró títulos y llegar a la selección española.

Berizzo no quiere que se traslade al césped el previsible clima hostil en la grada, que no debe pasar la línea que separa la indiferencia o los silbidos para llegar a insultos que podrían acarrear graves consecuencias a la entidad. El técnico prefiere que los cinco sentidos estén en lo futbolístico, entre otras razones porque su Sevilla no termina de ejercer un dominio constante, quizás porque sigue sin haber un 'once tipo' que permita automatizar movimientos en ataque y en defensa. El 'Toto' mantendrá hoy las rotaciones en un equipo titular en el que sólo se mantendrían Sergio Rico y Banega. N´Zonzi, que sólo ha descansado en el partido ante el Getafe, podría permitir -por la ausencia de Pizarro- el debut como titular de Geis, que tuvo tan sólo tres minutos ante el Eibar. Teniendo en cuenta el reparto de esfuerzos, junto a Banega, imprescindible ´faro´ del equipo, también debutaría como titular el 'Mudo' Vázquez, ocupando la plaza de Ganso. La defensa también cambiaría completamente respecto a Girona: Mercado, Kjaer, Pareja y Escudero. Navas por Montoya, Correa por Sarabia y Ben Yedder por Muriel completarían una nueva 'revolución'. Las Palmas llega con muchas bajas, pero con la moral alta tras sus dos triunfos consecutivos en Málaga (1-3) y frente al Athletic (1-0), y pendiente del 'efecto Vitolo'. Contra el Atlético no jugó el canario. Sí va a estar en Nervión y su presencia puede activar aún más a una afición que sigue viendo a su equipo con más puntos que fútbol.