Vitolo: "No es cómodo que me piten; le tengo mucho cariño al Sevilla"

Vitolo viajó, jugó, tuvo un par de ocasiones y se lesionó. El canario dice que esperaba el recibiento y la despedida que le ha brindado Nervión, pero recalca que para él el Sevilla es un club al que le tiene cariño y que, por ello, le resultó especialmente incómodo escuchar los pitos.

"Me esperaba que me pitasen, aunque después de cuatro años aquí, no es cómodo. El Sevilla me dio mucho y yo a ellos, también. Le tengo mucho cariño al Sevilla. Todo queda en el campo, es normal tienen que hacer su trabajo, no me van a poner un camino de flores", dijo sobre la dureza de Mercado y sus compañeros.

Respecto a su lesión, ha dicho que "notaba alguna molestia" y no estuvo "con la confianza" que tiene cuando está "bien del todo". "Espero que no sea nada. Me noté algo y espero recuperarme lo antes posible"