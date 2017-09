Castro, sobre Vitolo: "Hay gente que quiere manipular; la afición estuvo magnífica"

José Castro acudió este jueves a la localidad sevillana de Salteras para inaugurar una nueva peña, que se une a la PS La Oliva. Se trata de la Peña Sevillistas de Salteras, donde también estuvieron Paulo Henrique Ganso, Sébastien Corchia y Olivia Polvillo, jugadora saltereña del primer equipo femenino.

Allí, el mandatario nervionense se refirió al espinoso asunto de Vitolo, al recibimiento que tuvo y que haya quien quiera acusar a los jugadores del Sevilla de lesionarle: "Hay que seguir con el mismo tesón para conseguir cosas importantes. Nadie nos ha regalado nada y todo lo conseguido ha sido a golpe de trabajo. El Sevilla FC merece un respeto desde todos los ámbitos y el 'Dicen que nunca se rinde' no es sólo una frase. En algunos momentos hay gente que quiere manipular, pero no lo vamos a admitir. No vamos a permitir medias verdades".

Castro no cree que haya motivo para sancionar, una vez más, a la entidad nervionense. "Se dio un ejemplo de cómo animar y se tuvo el acierto de no cometer insultos durante los 90 minutos. Lamento que hubiera alguno en los minutos previos, pero la afición estuvo magnífica", sentenció.