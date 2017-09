Atlético 2-0 Sevilla FC: El Wanda Metropolitano no quiere a más invictos

Tenía el Sevilla la oportunidad de firmar el mejor arranque liguero de su historia, de dejar su huella en el Wanda Metropolitano siendo el primer visitante en llevarse los tres puntos y romper así una maldición venciendo en terreno colchonero después de 9 años (1 triunfo de 11 en desplazamientos a terreno rojiblanco). Pero no fue así, el cuadro nervionense se vuelve de Madrid dejándose la imbatibilidad en la capital de España.

Hasta siete cambios hizo Eduardo Berizzo en su once respecto al partido de Las Palmas, continuando con las rotaciones que está usando en este principio de curso y teniendo en mente el duelo de Liga de Campeones frente al Maribor: Carriço, Lenglet, Carole, Banega, Vázquez, Sarabia y Muriel.

Tras el pitido inicial, ambos equipos dejaron a las claras las intenciones que llevaban a la contienda. El Atlético de Madrid, como de costumbre, no mostró ningún pensamiento de cambiar su forma de jugar, sin importar la entidad del rival. Esperar atrás y utilizar la velocidad, esperando algún fallo en la salida del equipo de Berizzo, quien propuso en esta ocasión un fútbol más combinativo. A pesar del tráfico existente y la acumulación de hombres en el centro del campo, los blanquirrojos dominaron el balón, aunque les costó encontrar hueco.

Con todo, la primera fue para Vietto, quien en el primer minuto de juego chutó un balón que rebotó en Carriço y pasó cerca del palo izquierdo del arco de Sergio Rico, quien en el 8' recibió una dura entrada de Lucas Hernández, que fue con todo a un balón profundo de Carrasco. Afortunadamente, no hubo nada más allá del choque.

Cuatro minutos después, los visitantes disfrutaron de su ocasión más clara. Sarabia, quien tenía la posibilidad de abrir a banda, disparó con su zurda, el cuero rebotó en un defensor rojiblanco y Savic casi se introduce la pelota en su propia portería.

En el 18', los colchoneros respondieron. Un balón en largo de Savic lo recibió Carrasco que encaró a Mercado, quien fue la única que dejó pasar en los primeros 45 minutos, y se la puso a Filipe, que mandó un potente zurdazo a la cruceta de la portería hispalense. Un balón a la madera para cada uno en el primer tiempo. El balón para el Sevilla y las contra para el Atlético. Así llegaron al descanso, sin goles en el luminoso.

Un guion previsto por ambos equipos que se desmoronó para los intereses blanquirrojos en cuanto dio comienzo la segunda mitad. No había pasado ni un minuto desde la reanudación cuando el público del Wanda Metropolitano celebró el primer tanto de los suyos en la tarde del sábado. El belga Yannick Carrasco le puso infinitamente más ganas y fe a un balón que un pasivo N'Zonzi tenía más que controlado. Ventaja en la carrera del extremo atlético, que salvó una salida al límite de Sergio Rico, quien no pudo hacer nada para no encajar el segundo tanto de la presente temporada.

Muy mal el francés, de nuevo culpable de un gol en contra, como ya ocurriera frente al Espanyol.

A partir de entonces, el Sevilla no supo reaccionar. La diana de Carrasco sentó como un jarro de agua fría y congeló a los futbolistas nervionenses, que antes se habían mostrado muy serios. La entrada de Joaquín Correa supuso un par de arrancadas, pero nada más. El Atlético, tranquilo, empezó a dominar el encuentro y llevarlo exáctamente al terreno donde se siente comodo para que apareciera Antoine Griezmann en el 69'.

El galo, que no da un balón por perdido, llegó a un pase de Carrasco, quien había recibido de Koke. Filipe le devolvió el cuero y el galo se encargó de mandarlo al fondo de la red. 2-0 y a pensar en la Champions League.

FICHA TÉCNICA:

Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Lucas, Filipe Luis, Saúl, Koke, Gabi, Carrasco (Gameiro 81'), Vietto (Correa 57') y Griezmann (Thomas 72').

Sevilla FC: Sergio Rico, Mercado (Krohn Dehli 77'), Carriço, Lenglet, Carole, N'Zonzi, Banega, Vázquez, Navas, Sarabia (58') y Muriel (Ben Yedder 68').

Goles: 1-0 (46') Carrasco; 2-0 (69') Griezmann.

Árbitro: Martínez Munuera, colegio valenciano. Amonestó a los locales Gabi, Vrsaljko y Correa y a los visitantes Muriel, Mercado y Lenglet.

Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga disputado en el Wanda Metropolitano. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de los terremotos de México.