Carriço: "Hay que levantarse; el equipo está fuerte"

Daniel Carriço, defensa del Sevilla, dijo este sábado que "hay que levantarse" de la derrota contra el Atlético de Madrid (2-0), remarcó que el equipo está "fuerte" y no va a "bajar" su nivel por haber perdido este encuentro, y apuntó que el conjunto rojiblanco "buscó los errores" del rival y marcó el gol.

"Está claro que el vestuario no está contento. Veníamos con muchísima ilusión y ganas de hacer un buen partido, a ver qué se podía sacar aquí, con el objetivo de llevarnos los tres puntos, y no ha podido ser. Creo que en el primer tiempo tuvimos el control del partido, no con mucha llegada, pero ellos tampoco", analizó el portugués.

"El Atlético intentó buscar nuestros errores y ha logrado ese gol. Después, cuando se ponen por delante, es más complicado. Lo hemos intentado, pero es difícil crearles ocasiones. Tuvimos un par de ellas no muy claras. Hay que levantarse que el martes tenemos otro partido, otra competición. El vestuario sigue unido y fuerte", comentó.

Un fallo de N'Zonzi provocó el 1-0 del Atlético. "Eso le puede pasar a cualquiera. No hay errores individuales, somos un colectivo. Sabíamos que el Atlético busca siempre los errores. Parece que no te están presionando, pero a la mínima te meten un gol. El equipo intentó dar la cara, intentando los 90 minutos la victoria", dijo.

"El equipo está fuerte. El objetivo es estar lo más arriba posible. Tenemos una plantilla muy buena, con competencia en todos los puestos y se puede pelear para estar ahí arriba. Este año todavía estamos más fuertes. No por haber perdido aquí el equipo va a bajar", advirtió Carriço.

"Al Atlético le he visto en su línea, jugando siempre muy fuerte defensivamente, intentando salir rápido a la contra y buscando nuestras pérdidas de balón. No he visto al Atlético muy diferente a lo de siempre", continuó el defensa.